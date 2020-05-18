Halkbank esnaf destek kredisi başvuru işlemi nasıl yapılır?

Esnaf Destek Paketi talepleriniz, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmanız ve esnaflık faaliyetiniz ile aynı meslek kolunda Ticaret Odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi olmamanız halinde değerlendirmeye alınabilmektedir.Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek.