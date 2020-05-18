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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 13:59,

Halkbank esnaf destek kredisi başvuru işlemi nasıl yapılır?

Pandemi sürecinde olumsuz etkileri en aza indirmek adına esnaf destek kredisi için paketleri yayımlayan Halkbank, 36 ay vade ve 6 aya kadar ödemesiz dönem içerisinde toplam 25 bin liraya kadar destek sağlıyor. Peki, Halkbank esnaf destek kredisi için başvuru nasıl yapılabilir? İşte, müracaat işlemleri devam eden Halkbank esnaf destek kredisi hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Başvuran işletmelere toplam 25 bin liraya kadar sağlanan Halkbank esnaf destek kredisi, %4,5 faiz oranı ile 6 aya kadar ödemesiz olarak verilebiliyor. Diğer taraftan Halkbank esnaf kredisi ile vade sayısı ise 36 ay olacak. Peki, Halkbank esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında basit adımlar

HALKBANK ESNAF KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

Halkbank esnaf kredisi başvurularını aşağıdaki link üzerinden doldurabilirsiniz. Bu adımın ardından bankanın Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.

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Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

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Esnaf Destek Paketi talepleriniz, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmanız ve esnaflık faaliyetiniz ile aynı meslek kolunda Ticaret Odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi olmamanız halinde değerlendirmeye alınabilmektedir.Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek.

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Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu banka tarafından online olarak sorgulanacaktır.

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