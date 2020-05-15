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HaberlerEkonomi HaberleriHalkbank 25 bin TL kredi başvuru sonucu sorgulama: Halkbank Temel İhtiyaç Kredisi Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Ekonomi
Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 23:23,

Halkbank 25 bin TL kredi başvuru sonucu sorgulama: Halkbank Temel İhtiyaç Kredisi Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halkbank esnafa 25 bin lira nakit kredi başvuruları alınmaya devam ediyor. Halkbak Temel İhtiyaç Kredisi başvurularını daha önceden tamamlayanlar, Halkbank 25 bin TL 6 ay geri ödemesiz kredi sonucu nasıl öğrenilir? sorusuna yanıt arıyor. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Halkbank kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek. Peki, Halkbank Temel İhtiyaç Kredisi Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Halkbank 25 bin TL kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...

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Nisan ayında başvuruları başlayan Halkbank Temel İhtiyaç kredisi sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda başvuru işlemlerini tamamlayanların gözü Halkbank 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuru sonuç sorgulama ekranına çevrildi. Başvuru işlemlerini tamamlayan ve belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar Halkbank 25 bin TL kredi alma imkanını elde edecekler. Peki, Halkbank Temel İhtiyaç Kredisi ne zaman yatar? İşte, Halkbank ihtiyaç kredisi başvuru sonucu hakkında detaylar.

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Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında reel ekonomiye desteğini sürdüren banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik "Esnaf Destek Paketi"ni duyurdu.

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Destek paketiyle devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup, paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulacak.

İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin liraya kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecek.

4BAŞVURU NASIL YAPILIR
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BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Halkbank esnaf kredisi başvurularını aşağıdaki link üzerinden doldurabilirsiniz. Bu adımın ardından bankanın Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.

5TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Halkbank başvurularını sorgulamak için Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler >Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama >Başvurularım> Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izlemek yeterli olacak.

Başvuru için lütfen sonraki sayfaya geçiniz.

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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