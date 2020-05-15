Ekonomi Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 23:23 , 15 Mayıs 2020 - 23:47

Halkbank 25 bin TL kredi başvuru sonucu sorgulama: Halkbank Temel İhtiyaç Kredisi Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Halkbank esnafa 25 bin lira nakit kredi başvuruları alınmaya devam ediyor. Halkbak Temel İhtiyaç Kredisi başvurularını daha önceden tamamlayanlar, Halkbank 25 bin TL 6 ay geri ödemesiz kredi sonucu nasıl öğrenilir? sorusuna yanıt arıyor. "Ekonomik İstikrar Kalkanı" kapsamında Halkbank kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek. Peki, Halkbank Temel İhtiyaç Kredisi Başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Halkbank 25 bin TL kredi başvuru sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...