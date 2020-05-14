Gündem Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 01:32 , 14 Mayıs 2020 - 04:32

Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir?

Halkbank 25 bin TL esnaf destek kredisi başvuruları alınmaya devam ediyor. Halkbank, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf Destek Paketi” hizmetinden faydalanmak isteyenler, Halkbank esnaf kredisi başvuru şartlarını araştırıyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan ve belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar 25 bin TL kredi alma imkanını elde edecekler. Peki, Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? İşte, Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi paketiyle ilgili detaylı bilgiler...