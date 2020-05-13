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Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 15:09,

Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Halkbank'tan esnaflara verilen 25 bin liralık kredi desteği için başvurular devam ediyor. Söz konusu kredi imkanından yararlanmak isteyen esnaflar başvuru şartları ve kredi başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? Esnaf kredisi başvuru şartları neler?

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Koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği 'Esnaf Destek Paketi' küçük işletmelerin üretimini sürdürmesini sağlıyor.Paketin, kullanımı ve ödeme koşullarındaki cazip oranlar başvuruların sayısını artırdı. İşte, Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi paketi hakkında merak edilenler...

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Halkbank esnaf destek kredisi başvuruları devam ediyor. Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları araştırılan konular arasında yerini aldı. Koronavirüsle mücadele kapsamında bankalardan destek paketi açıklamaları gelmeye devam ediyor. Halkbank, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında “Esnaf Destek Paketi” hizmetini devreye soktu. Başvuru işlemlerini tamamlayan ve belirtilen şartları taşıyan vatandaşlar 25 bin TL kredi alabilecek.

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Halkbank esnaf kredisi başvurularını aşağıdaki link üzerinden doldurabilirsiniz. Bu adımın ardından bankanın Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.

strong>BAŞVURU EKRANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Destek paketi ile devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulmaktadır.

4BAŞVURU ŞARTLARI NELER
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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Esnaf Destek Paketi talepleriniz, faal bir şekilde esnaflık faaliyeti yapmanız ve esnaflık faaliyetiniz ile aynı meslek kolunda Ticaret Odasına kayıtlı bir ticari işletmenin ortağı ve/veya sahibi olmamanız halinde değerlendirmeye alınabilmektedir.Pakete başvurmak için kurumlar vergi beyannamesi ve işletme hesap özeti de talep edilmiyor. Kredi notu 1300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilecek.

5BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER
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BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER

Nüfus Cüzdanı
Vergi Levhası
Esnaf Oda Kayıt ve Sicil Belgesi zorunlu olmayıp kayıt durumu banka tarafından online olarak sorgulanacaktır.

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