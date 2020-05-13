Gündem Haber Giriş: 13 Mayıs 2020 - 15:09 , 13 Mayıs 2020 - 15:11

Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesinin amaçlandığı Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Halkbank'tan esnaflara verilen 25 bin liralık kredi desteği için başvurular devam ediyor. Söz konusu kredi imkanından yararlanmak isteyen esnaflar başvuru şartları ve kredi başvurusunun nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, Halkbank 25 bin TL esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır? Esnaf kredisi başvuru şartları neler?