Halkbank 10 bin TL 6 ay geri ödemesiz kredi ödeme tablosu.. Halkbank sosyal destek kredisi detayları
Halkbank sosyal hayatı destek kredi paketi ile mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacı ile 10 bin TL 6 ay ödemesiz destek kredileri sunuyor. Yapılan açıklamada, Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacağı belirtildi. Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren yapılacak. İşte Halkbank 10 Bin TL 6 ay ödemesiz sosyal destek kredisi faiz oranları ve ödeme tablosu...
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1
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Kamu bankaları, normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için "konut kredisi", "taşıt kredisi", "sosyal hayatı destek" ve "tatil destek" olmak üzere 4 yeni kredi paketini hayata geçiriyor.
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank'tan yapılan ortak açıklamaya göre, kamu bankalarınca normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için vatandaşların, finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesi amacıyla 4 yeni kredi paketi hayata geçiriliyor.
Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.
2
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Bireysel müşterilerimizin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;
3
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Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran’dan itibaren Halkbank şubelerinde yapılabilecektir.
4
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ÖDEME TABLOSU
5
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Faturalı Tüketici Kredisi
Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacaktır.
Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecektir.