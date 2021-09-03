Halk Sağlığı Haftası ne zaman? Halk Sağlığı Haftası mesajları

Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır.



Halk Sağlığının önemini vurgulamak amacıyla; her yıl Eylül ayının ilk haftası, "Halk Sağlığı Haftası" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanır. Koruyucu sağlık hizmetleri ile toplum bilincini arttırarak, hastalık meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek, halk sağlığı çalışmalarının ana amaçlarıdır.



Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında; egzersizin önemi, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, hareketli yaşam, şişmanlık ve şişmanlığın oluşturduğu riskler, bunlarla ilgili doğru alışkanlıklar kazanılmasının sağlanması ve anne sütünün önemi hakkında toplum bilincinin oluşturulması amacıyla, bu konularla ilgili broşür dağıtımı yapılarak veya sosyal medyadan duyurularak halkımız bilinçlendirilmektedir.