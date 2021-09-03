Halk Sağlığı Haftası ne zaman? Halk Sağlığı Haftası mesajları
Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl eylül ayında Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Halk Sağlığının önemini vurgulamak amacıyla; her yıl Eylül ayının ilk haftası, "Halk Sağlığı Haftası" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanır. Peki, Halk Sağlığı Haftası ne zaman? İşte Halk Sağlığı Haftası mesajları
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Ülkemizde her yıl 3-9 Eylül tarihleri Halk Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu haftanın amacı halk sağlığının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemini vurgulamak ve yürütülen çalışmaları daha görünür kılmaktır.
Halk Sağlığının önemini vurgulamak amacıyla; her yıl Eylül ayının ilk haftası, "Halk Sağlığı Haftası" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanır. Koruyucu sağlık hizmetleri ile toplum bilincini arttırarak, hastalık meydana gelmeden önlemek ve hayat standardını yükseltmek, halk sağlığı çalışmalarının ana amaçlarıdır.
Sağlığın korunması ve geliştirilmesi için koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında; egzersizin önemi, yeterli ve dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite, hareketli yaşam, şişmanlık ve şişmanlığın oluşturduğu riskler, bunlarla ilgili doğru alışkanlıklar kazanılmasının sağlanması ve anne sütünün önemi hakkında toplum bilincinin oluşturulması amacıyla, bu konularla ilgili broşür dağıtımı yapılarak veya sosyal medyadan duyurularak halkımız bilinçlendirilmektedir.
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Sağlıklı yaşamak bir insan hakkıdır. Tüm insanların sağlıkla yaşayabildikleri bir dünya dileğiyle 3–9 Eylül Halk Sağlığı Haftası Kutlu Olsun.
Halk sağlığı için gece gündüz demeden emek harcayan tüm sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın #HalkSağlığıHaftası'nı kutluyor, sağlıklı bir ömür diliyorum.
Hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın #HalkSağlığıHaftası kutlu olsun .Tüm sağlık emekçilerimize bir kez daha sonsuz teşekkürler.
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Sağlıklı bir gelecek dileğiyle, sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere herkesin #HalkSağlığıHaftası kutlu olsun!
Covid 19 salgınına karşı verdikleri özverili mücadele için tüm sağlık emekçilerine şükranlarımı sunuyorum. Halk Sağlığı haftası kutlu olsun. #HalkSağlığıHaftası
Sağlıklı bir gelecek için gece gündüz demeden kendi hayatlarını ortaya koyan tüm sağlık çalışanlarının #HalkSağlığıHaftası kutlu olsun.
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Sağlıkla yaşamak; hasta olmadan önce koruyucu önlemlerin alınarak olası hastalık risklerinin ortadan kaldırılması ile mümkündür. Başta aile hekimlerimiz olmak üzere halk sağlığı için büyük özveri ile görevini yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederiz.
Sağlığımızı, hayatımızı emanet ettiğimiz, kutsal mesleklerini en iyi şekilde yerine getiren tüm sağlık personellerimizin Halk Sağlığı Haftası’nı kutluyor, fedakâr ve özverili gayretlerinden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.