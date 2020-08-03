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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 11:22,

Halk Bankası personel alımı sınav yerleri açıklandı mı? Halk Bankası sınav giriş belgesi görüntüleme

Halk Bankası, müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı ve uzman yardımcısı, bilgi teknolojileri müfettiş yardımcısı, bilgi teknolojileri iç kontrolör yardımcısı, banko hizmetleri asistanı(servis asistanı) branşlarında personel alımı yapacağını duyurmuştu. Halk Bankası personel alımı başvuru sürecinin tamamlanması ardından sınav tarihi için bekleyiş başladı. Peki, Halk Bankası personel alımı sınav yerleri açıklandı mı? Halk Bankası sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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Halkbank’ın 2020 personel alımı için başlattığı süreç devam ediyor. Farklı branşlarda istihdam edilmek isteyen binlerce aday,29 Haziran- 12 Temmuz tarihleri arasında başvurularını http: //sinav.basvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden gerçekleştirebildiler. Halk Bankası personel alımı başvurusunu tamamlayan adaylar, son aşama olarak sınava tabi tutulacaklar.

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Halk Bankası personel alımı sınavları 8 Ağustos 2020 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde gerçekleştirilecek.

3HALK BANKASI SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR
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HALK BANKASI SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav yeri ve saatini bildiren sınav giriş belgesini; 3 Ağustos 2020 – 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresinden “E-posta adresi” ve “Aday Şifresi” girerek alabileceklerdir.

Adaylar sınava girebilmek için, “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte; üzerinde silinti, kazıntı ve bir değişiklik yapılmamış olan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan, fotoğrafları ile tanınmalarına engel teşkil etmeyecek nitelikte Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, TCKN bilgisi içeren Sürücü Belgesi veya geçerlik süresi devam eden Pasaport ibraz etmek zorundadırlar. Sınav Giriş Belgesi posta ile gönderilmeyecek.

4SINAV SORULARI NASIL OLACAK
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SINAV SORULARI NASIL OLACAK?

Yazılı sınav ‘Genel Yetenek Testi’ bölümünden oluşacaktır. Genel yetenek puanı (60) ve daha üzerinde olup en yüksek puanlı adaydan başlayarak, alım yapılacak her bir il için ihtiyacın 4 katı aday (son adayla aynı puanı alan adaylar dahil) mülakata çağırılacaktır.

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