Halit Ergenç'ten Ozan Güven yorumu

Sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle 13 yıl hapsi istenen Ozan Güven, Babil dizisinden ayrılmıştı. Halit Ergenç dizide başrolü paylaştığı arkadaşı Ozan Güven hakkında ilk kez konuştu.
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Ünlü oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a fiziksel şiddet uyguladığı iddiası şoke etkisi yaratmıştı.
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Darp raporu alan Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven olayı mahkemeye taşımıştı. Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Ozan Güven rol aldığı diziden ayrılma kararı almıştı.
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Güven'in Babil dizisinden ayrılmasıyla ilgili Uçankuş'a açıklama yapan Halit Ergenç, "Tatilimizi yaptık şimdi çalışmaya başlayacağız. Diziden ayrılmak Ozan’ın takdiridir.
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Ben Ozan’ı çok severim, çok uzun zamandır da tanırım. Sevgimiz baki, böyle bir olay geldi başına. Adalet neyse yerini bulacak ama alnının akıyla çıkacak diye düşünüyorum.
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Çünkü öyle bir karaktere sahip olduğunu hiç şahit olmadım hayatım boyunca. Mutlaka orada bir şey olmuştur bunu da adalet çözecektir, bir yere varacaktır o. Herkesin hakkında hayırlısı diyelim " ifadelerini kullandı.