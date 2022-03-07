Halis Serbest kimdir, kaç yaşında, hapiste mi? Bergen'i öldüren Halis Serbest'in hayatı hakkında merak edilenler

BERGEN İLE HALİS SERBEST NASIL TANIŞTI?

Şarkıcı Bergen, iş için Ankara'dan sonra Adana'ya gider ve burada Halis Serbest ile tanışır. Çift burada 1982 yılında evlenir.



Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen’e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyler, genç kadın da ilk başlarda bu isteği kabul eder.