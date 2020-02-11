Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Halis Aygün Sağlık Bakanlığı atamaları için tarih verdi

Aygün Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "Değerli adaylarımız, #HalisAygünSağlıkçıBekliyor dediniz biz de çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu hafta kılavuzu yayınlayacağız. 14-20 Şubat tarihleri arasında başvurularınızı yapabilirsiniz. Şimdiden tüm sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim."