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Haber Giriş: 19 Eylül 2020 - 07:00 | 

Halil Sezai'yi elindeki odun yaktı

67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darp etmekten tutuklanan Halil Sezai’yi elindeki odun parçası yaktı. Ünlü şarkıcı olay sırasında elinde bulunan odun parçasının silahtan sayılması nedeniyle ‘silahla kasten yaralama’ suçundan hapse girdi.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’nde önceki gece ifade veren Halil Sezai odunu şaka amaçlı eline aldığını söyledi: “Müştekinin evine geldiğimizde 4 villanın da ortak bahçesine geçtik. Ancak konutun içine girmedik. Ben o sırada eskiden onunla masalarda sohbetimizdeki şakalaşmalardan mülhem olarak bahçeden odun almak istedim. Amacım bununla müştekiye, ‘odun mu olalım, yoksa çiçek gibi mi olalım, aramız nasıl olsun’ diye takılmaktı. Espri amaçlıydı.

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TUZLA’da tartıştığı 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’in evini basıp odunla dövdüğü gerekçesiyle tutuklanan Halil Sezai’yi elindeki odun parçası yaktı.

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Halil Sezai, olay sırasında elinde bulunan odun parçasının silahtan sayılması nedeniyle ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanırken, odun parçasına ise polis tarafından el konuldu.

4KÜFÜR ETTİ
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KÜFÜR ETTİ

Ancak müştekinin kapısına gittiğimizde ona seslenir seslenmez, ‘s....rin gidin, s.tirtmeyin ananızı” dedi. Bunun üzerine odunla ilgili espri havası kalmadığı için onu bıraktım. Olayın şokuyla aramızda ittirme kaktırma oldu. Ama vurmadım. Vurma olayı daha sonra dışarıda oldu.”

5ABİMİ KINIYORUM
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ABİMİ KINIYORUM

Halil Sezai’nin kardeşi Duygu Paracıkoğlu Bakar, UçanKuş TV’de program yapan Lerzan Mutlu’ya konuştu. Mutlu’ya canlı yayında mesaj atan Bakar, “Abimin yaptığı yanlış. Kınıyorum ama o adam da masum sayılmaz. Ağza alınmayan küfürler etti. Abim geçen gittiğinde yine laf edince olay olmuş. Yıllar önce abime ‘Bu adamlarla muhatap olma’ dedim, korktuğum başıma geldi. Olay evet çok yanlış ama soruyorum stüdyodaki erkeklere, biri sürekli ananıza küfretse ne yaparsınız” dedi.

6HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDA OLACAĞIZ
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HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDA OLACAĞIZ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkıcı Halil Sezai’nin komşusu Hüseyin Meriç’i darp etmesiyle ilgili “Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır” açıklamasını yaptı.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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