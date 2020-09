Halil Sezai'yi elindeki odun yaktı

HER TÜRLÜ ŞİDDETİN KARŞISINDA OLACAĞIZ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şarkıcı Halil Sezai’nin komşusu Hüseyin Meriç’i darp etmesiyle ilgili “Bakanlığımız, kadın, çocuk, engelli ve yaşlılarımıza gösterilen her türlü şiddetin her zaman karşısında olacaktır” açıklamasını yaptı.