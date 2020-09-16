Ünlü isimlerden Halil Sezai'ye büyük tepki! 'Görüntüleri utanarak izledim'
Tuzla’da dört villalık bir sitede oturan Halil Sezai, 65 yaşındaki komşusunu darp etti. Yapılan incelemelerin ardından olayın görüntüleri oraya çıktı. Yaşlı adamı feci şekilde döven şarkıcı Halil Sezai’nin bu görüntüleri büyük tepki çekti.
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Binlerce sosyal medyayı kullanıcısı Sezai’yi kınarken yaşanan darp olayına ünlü isimler de sessiz kalmadı.
Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren ünlü isimler şu mesajları paylaştı;
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FIRAT TANIŞ
Halil Sezai ile ilgili görüntüleri utanarak izledim. Şiddeti mazur gösterecek hiçbir taraf, yön, kimlik, statü söz konusu olamaz. Utançla kınıyorum.
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ALİŞAN
Şimdi bu durumda bir ceza verilmiyorsa, hepimiz için hak mı doğuyor? İstediğimiz zaman, gücümüz de yetiyorsa birisinin bahçesine dalıp, evinden alıp ağzını burnunu kırmak serbest yani öylemi? Yaşlı, genç, çocuk kadın fark etmez? Avukatlara soruyorum böyle bir hakkımız var mı? Ya da TCK’da??
Burada istediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın umurumda değil. Ama yaşlı, babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla iki yüzlülüktür.
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SİNAN AKÇIL
Ayyaşlık var, yaşlılara ek kaldırma var. Örf yok, adet yok! Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşına çıksam? Yazık sana! Acınacak haldesin...
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AYŞEGÜL YILDIZ
Yazıklar olsun vicdan yoksunu! Aynısını yaşaman dileğimle!
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FULDEN URAS
Ahhh be amcam sana geçmiş olsun! Sana da geçmiş olsun Halil Sezai Türk halkı bunu unutmaz! Seni farklı şarkılarınla sevdik böyle iğrenç bir ruh haline hangi ara geldin? Lanet olsun çocuğa, yaşlıya, kadına, hayvana şiddet uygulayan herkese. Lütfen Ozan Güven, Ahmet Kural nasıl cezalandırıldıysa bu adam da aynı muameleyi görmeli ve burada siz basın mensuplarına çok görev düşüyor lütfen ama lütfen peşini bırakmayın bu olayın. Şiddetin kadını, erkeği, yaşlısı, genci yok her kime uygulanıyorsa uygulayan gereken her türlü cezayı alsın.
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Tuzla'da komşunu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.