Halil Sezai itiraz etti: Yaraları odundan değil

Halil Sezai’nin avukatları, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan aldırdıkları raporla tutukluluğa itiraz ederek, tahliye talep etti. Raporda “Odunun boyutları ve ağırlığı göz önüne alındığında, Meriç’in vücudundaki yaraların hiçbirinin odunun vücuda vurulması ile meydana gelmiş olmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.