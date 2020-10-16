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Haber Giriş: 16 Ekim 2020 - 07:00 | 

Halil Sezai itiraz etti: Yaraları odundan değil

HALİL Sezai, 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i dövdüğü iddiasıyla, ‘Silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanmıştı.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Şarkıcı hakkında, ‘Alenen hakaret’, ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘Silahla kasten yaralama’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden 13 yıl 10 aya kadar hapis istenmişti.

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Halil Sezai’nin avukatları, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan aldırdıkları raporla tutukluluğa itiraz ederek, tahliye talep etti. Raporda “Odunun boyutları ve ağırlığı göz önüne alındığında, Meriç’in vücudundaki yaraların hiçbirinin odunun vücuda vurulması ile meydana gelmiş olmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmıştır” denildi.

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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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