Gündem Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 12:04 , 30 Temmuz 2020 - 12:05

Halı sahalar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

Halı sahalar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arayan pek çok kişi için yeni gelişmeler yaşandı. Yeni tip kororavirüs nedeniyle halı sahaların 5 aydır kapalı olması, işletmecileri ve halı saha müdavimleri tarafından yeni bir karar alınıp alınmayacağı doğrultusunda merakla takip ediliyordu. Normalleşme adımları kapsamında pek çok kurum normal çalışma düzenine geçerken, halı sahaların halen faaliyete geçmemesi üzerine bazı temaslarda bulunan Halı Saha Futbol Federasyonu, bu kapsamda alınan yeni kararı kamuoyu ile paylaştı. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? İşte, o detaylar