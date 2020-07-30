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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Temmuz 2020 - 12:04,

Halı sahalar ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!

Halı sahalar ne zaman açılacak sorusuna yanıt arayan pek çok kişi için yeni gelişmeler yaşandı. Yeni tip kororavirüs nedeniyle halı sahaların 5 aydır kapalı olması, işletmecileri ve halı saha müdavimleri tarafından yeni bir karar alınıp alınmayacağı doğrultusunda merakla takip ediliyordu. Normalleşme adımları kapsamında pek çok kurum normal çalışma düzenine geçerken, halı sahaların halen faaliyete geçmemesi üzerine bazı temaslarda bulunan Halı Saha Futbol Federasyonu, bu kapsamda alınan yeni kararı kamuoyu ile paylaştı. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? İşte, o detaylar

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'Halı sahalar ne zaman açılacak?' sorusu başta bu kurumların işletmecileri ve çalışanlarının yanı sıra vatandaşlarca da merak ediliyordu. Konuyla ilgili en güncel açıklama, Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF) Başkanı Bahadır Bulut'tan geldi.

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Halı Saha Futbol Federasyonundan (HFF) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.

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