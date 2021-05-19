Gündem Haber Giriş: 19 Mayıs 2021 - 12:22 | 19 Mayıs 2021 - 12:22

Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte en son bilgiler

Kademeli normalleşme süreci başladı. İçişler Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile tam kapanma süreci sonrası, vatandaşların kafalarındaki soru işaretleri bir bir yanıt buldu. Tam kapanma döneminde kapalı olan halı sahaların da ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak?