Halı sahalar ne zaman açılacak? İşte en son bilgiler
Kademeli normalleşme süreci başladı. İçişler Bakanlığı'nın yaptığı açıklama ile tam kapanma süreci sonrası, vatandaşların kafalarındaki soru işaretleri bir bir yanıt buldu. Tam kapanma döneminde kapalı olan halı sahaların da ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak?
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Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.
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1 Haziran sonrası süreçte bu mekanlar için düzenleme gündeme gelebilir.