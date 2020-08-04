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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Ağustos 2020 - 19:39,

Halı sahalar ne zaman açılacak? İçişleri Bakanlığı kuralları belirleyecek!

İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında halı sahaların açılmasıyla ilgili asılsız haberler yer aldığını, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından buna yönelik rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak?

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması zaruretinin doğduğu belirtildi. İşte, İçişleri Bakanlığı'nın o açıklaması...

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"Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında Türk Ceza Kanu'nun 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur."

3HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK
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HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Halı sahaların ne zaman açılacağı henüz netlik kazanmadı. Kısa süre içinde İçişleri Bakanlığı'ndan bilgilendirme geleceği tahmin ediliyor.

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Ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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