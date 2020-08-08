MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHalı sahalar ne zaman açılacak? Bakanlığın tarih vermesi bekleniyor!
GeriGündem Halı sahalar ne zaman açılacak? Bakanlığın tarih vermesi bekleniyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 08 Ağustos 2020 - 19:01,

Halı sahalar ne zaman açılacak? Bakanlığın tarih vermesi bekleniyor!

İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun halı sahalarda uyulması gereken kuralların tespiti için çalışmalarının devam ettiğini ve bu çalışmalar bitene kadar halı sahaların kapalı olduğu açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından, halı sahaların açılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı, halı sahaların açılıp açılmayacağına yönelik yaşanan tartışmalar nedeniyle açıklama yapmıştı. Bakanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiğini ve çalışmalar bitene kadar da halı sahaların kapalı olacağını belirtilmişti. İşte, hala sahaların açılış tarihi hakkında son gelişmeler...

2İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI
Abone Olgoogle-news

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı'nca, bazı basın-yayın organlarında halı sahaların açılacağına dair asılsız haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin, 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması zarureti doğduğu bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında TCK 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur."

3HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK
Abone Olgoogle-news

HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan halı sahaların ne zaman açılacağı belli değil.

4
Abone Olgoogle-news

Halı sahaların ne zaman açılacağını İçişleri Bakanlığı kısa süre sonra açıklayacak. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi