Halı sahalar ne zaman açılacak? Bakanlığın tarih vermesi bekleniyor!
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun halı sahalarda uyulması gereken kuralların tespiti için çalışmalarının devam ettiğini ve bu çalışmalar bitene kadar halı sahaların kapalı olduğu açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından, halı sahaların açılacağı tarih merak konusu oldu. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak?
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İçişleri Bakanlığı, halı sahaların açılıp açılmayacağına yönelik yaşanan tartışmalar nedeniyle açıklama yapmıştı. Bakanlığın açıklamasında, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiğini ve çalışmalar bitene kadar da halı sahaların kapalı olacağını belirtilmişti. İşte, hala sahaların açılış tarihi hakkında son gelişmeler...
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI
İçişleri Bakanlığı'nca, bazı basın-yayın organlarında halı sahaların açılacağına dair asılsız haberlerin yer aldığı belirtilerek, "Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte" denildi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda yaygın bir şekilde halı saha olarak adlandırılan tesislerin, 4 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla açılacağına dair bazı basın-yayın organlarında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması zarureti doğduğu bildirildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından halı sahaların açılmasına yönelik rehber hazırlama çalışmaları devam etmekte olup, halı sahaların faaliyetlerinde uymaları gereken rehber çalışmasının tamamlanmasını müteakip Bakanlığımızca halı sahaların faaliyetlerine dair İl Hıfzısssıhha Kurullarınca karar alınabilmesine yönelik Valiliklere gerekli bilgilendirme yapılacaktır. Asılsız haberlerin kaynağı olduğu anlaşılan Halı Saha Futbol Federasyonu, dernek statüsünde bir sivil toplum örgütü olup yetkili resmi bir spor federasyonu değildir. Adı geçen dernek yöneticileri hakkında TCK 262. maddesi (Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi) kapsamında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur."
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HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Koronavirüs önlemleri kapsamında 16 Mart tarihinde kapatılan halı sahaların ne zaman açılacağı belli değil.
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Halı sahaların ne zaman açılacağını İçişleri Bakanlığı kısa süre sonra açıklayacak. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.