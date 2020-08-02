Halı sahalar ne zaman açılacak, açıldı mı? Resmi açıklama geldi
Halı sahaların ne zaman açılacağı ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletme çalışmaya ara vermişti. Normalleşme sürecinin başlaması ile beraber kurumlar bir bir yeniden çalışmaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda halı sahaların açılacağı tarih de belli oldu.
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Halı sahaların açılacağı tarih ile ilgili açıklama yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir kapalı olan işletmeler ile ilgili genelde yayımlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek. İşte detaylar…
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HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Halı Saha Futbol Federasyonundan (HFF) yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık." ifadelerini kullandı.