Halı sahalar ne zaman açılacak sorusu pek çok vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Halı sahaların açılacağı tarih hakkında net bir bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, buna göre organizasyonlarını gerçekleştirebilecek. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Halı sahalar neden kapalı ve ne zaman açılacak soruları, sportif faaliyetlerini yerine getirmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde kapatılan halı sahalar, 1 Haziran normalleşme adımları ile yeniden açılıp açılmayacağı konusunda gündemde yer alıyor. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak ve neden kapalı? İşte, halı sahalar hakkında merak edilen bazı bilgiler
HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 5 aydır kapalı durumda olan halı sahaların ve futbol okullarının kontrollü şekilde tekrar hizmete açılması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’na dilekçe yazdı.
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Türkiye’de 20 bin halı saha bulunduğunu ve yarısına yakınının futbol okulu olarak da hizmet verdiğini hatırlatan HFF Başkanı Bahadır Bulut, 81 ilde Halı Saha Pandemi Kurulu kurularak belirlenecek kural ve tedbirler kapsamında tekrar futbol oynanabileceğini önerdi. Halı saha işletmecilerinin ve futbol okulu çalışanlarının ekonomik anlamda güçlük çektiğini de belirten Bulut, şu ifadeleri kullandı: “5 aydır kapalı kalan sahalarımız artık geçimlerini sağlayamamaktadır. Arabalarını, evlerini satılığa çıkaran çalışanlarını işten çıkartmak zorunda kalan işletmecilerimiz var. Aile içi huzursuzluklar arttı. Halı sahaların hemen yanındaki boş alanlarda, parklarda, halka açık spor alanlarında kontrolsüz şekilde futbol, basketbol, voleybol oynanıyor. Ancak halı saha spor tesislerimizin içerisinde kontrollü bir şekilde tedbirler alınarak neden oynanmıyor. Halı sahalarda Bilim Kurulu’nun önereceği tedbirler ve kurallar çerçevesinde futbol oynatılmasını istiyoruz.”
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Halı sahalar 1 Haziran pandemi normalleşme sürecinde kısa süreliğine açılmış ve sonrasında valiliklerin İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı kapatılma kararı ile karşılaşmıştı. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan halı sahalar için açılma kararı, valiliklerden gelecek olan kararlar neticesiyle boyut kazanacak.