Halı sahalar neden kapalı ve ne zaman açılacak soruları, sportif faaliyetlerini yerine getirmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Pandemi sürecinde kapatılan halı sahalar, 1 Haziran normalleşme adımları ile yeniden açılıp açılmayacağı konusunda gündemde yer alıyor. Peki, halı sahalar ne zaman açılacak ve neden kapalı? İşte, halı sahalar hakkında merak edilen bazı bilgiler



HALI SAHALAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 5 aydır kapalı durumda olan halı sahaların ve futbol okullarının kontrollü şekilde tekrar hizmete açılması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’na dilekçe yazdı.