Halı sahalar kapatıldı mı? Halı saha maçları yasaklandı mı? İşte alınan yeni önlemler

"Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.



65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.



Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.



Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.



Ara tatilde olan okullardaki eğitim-öğretim, yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.



Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.



Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.



Kamu ve özel sektördeki esnek mesai düzenine ve mesai saatlerinin yoğunluk oluşturmayacak şekilde belirlenmesine hassasiyet gösterilecek."