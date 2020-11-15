Halı sahadan semt pazarına kadar HES kodlu hayat

Bazı illerde nikah, düğün, kına gecelerine, bazı ilerde ise halı saha maçlarına, AVM’lere, kuaför, berber, güzellik salonlarına “HES kodu” zorunluluğu getirildi. İşte ülke genelinde “HES kodlu” uygulamaya geçen illerden bazıları ve uygulama alanları: