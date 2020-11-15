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Hürriyet
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Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA
Haber Giriş: 15 Kasım 2020 - 07:00 | 

Halı sahadan semt pazarına kadar HES kodlu hayat

Vaka sayısının artmasıyla birlikte koronavirüse karşı Türkiye genelinde yeni önlemler hayata geçirildi. İl ve ilçe hıfzıssıhha kurullarınca getirilen yasaklarda “HES kodu” uygulaması da yaygın olarak kullanılıyor.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Bazı illerde nikah, düğün, kına gecelerine, bazı ilerde ise halı saha maçlarına, AVM’lere, kuaför, berber, güzellik salonlarına “HES kodu” zorunluluğu getirildi. İşte ülke genelinde “HES kodlu” uygulamaya geçen illerden bazıları ve uygulama alanları:

2ESKİŞEHİR
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ESKİŞEHİR

Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250’den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM’ler.

3DENİZLİ
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DENİZLİ

Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, AVM girişleri, havaalanı, otogar, gar.

4ELAZIĞ
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ELAZIĞ

Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, ticari taksiler.

5ISPARTA
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ISPARTA

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, AVM’ler, kültürel ve sportif faaliyetler.

6İSTANBUL
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İSTANBUL

Konaklama tesisleri, kamu binaları, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan tüm ulaşım araçları.

7ANTALYA
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ANTALYA

Kamu kurumları, bankalar, şehirlerarası ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren), tüm konaklama tesisleri.

8GAZİANTEP
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GAZİANTEP

Tüm alanlarda.

9ANKARA
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ANKARA

Bazı kamu kurum-kuruluşları, konaklama tesisleri, şehirler arası toplu taşımalar.

10İZMİR
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İZMİR

Şehiriçi toplu taşıma araçları, kamu kurumları, şehirlerarası ulaşım.

11AMASYA
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AMASYA

Düğün ve eğlence organizasyonları, restoranlar, kafeler, kamu kurumları, bankalar.

12AFYONKARAHİSAR
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AFYONKARAHİSAR

Kamu binaları, pazarlar, toplu ulaşım, şehirler arası ulaşım, konaklama tesisleri, halı sahalar.

13KARABÜK
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KARABÜK

Kamu kurumları, bankalar, semt pazarları, AVM’ler, açık veya kapalı mekanlarda yapılan düğün, nikahlar, konaklama tesisleri, büyük marketler.

14KARAMAN
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KARAMAN

Kamu kurum ve kuruluşları, hastaneler, bankalar, fabrikalar, kafeler, restoran, marketler, konaklama tesisleri, toplu taşıma, kuaförler, düğün, pazar yerleri, oyun salonları, kahvehaneler, oyun salonları, dernek ve lokaller, çay bahçeleri, yoğun olan cadde ve meydanlar.

15MALATYA
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MALATYA

Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, tüm kamu ve özel konaklama tesisleri.

16NEVŞEHİR
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NEVŞEHİR

Kamu kurumları, özel kurumlar (turizm işletmeleri), şehirler arası otobüsler.

17SİNOP
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SİNOP

Kamu kurumları, kaymakamlıklar, il ve ilçe belediye başkanlıkları, bankalar, şehirler arası ulaşım.

18YALOVA
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YALOVA

Şehirler arası ulaşım, halı sahalar ve pazarlar.

19ÇANAKKALE
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ÇANAKKALE

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, Nüfus Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı.

20YOZGAT
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YOZGAT

Kamu kurumları, bankalar, şehirler arası ulaşım, halı sahalar, konaklama tesisleri, pazarcılar, AVM’ler.

21BURDUR
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BURDUR

Semt pazarları, toplu ulaşım araçları, kamu kurum ve kuruluşları, konaklama tesisleri.

22BİLECİK
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BİLECİK

Tüm kamu kurumları, bankalar, pazarlar, ulaşım araçları.

23ARTVİN
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ARTVİN

Halı sahalar, ulaşım araçları, konaklama tesisleri.

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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