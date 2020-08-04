Haldun Dormen’in kız kardeşi Güler Dormen Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Haldun Dormen, kardeşinin kalıtsal bir rahatsızlığı olmadığını söyledi: “Çok iyi bir sanatçıyı kaybettik. Bizim tiyatromuzun kostümlerini de hazırlardı. Kalıtsal bir rahatsızlığı yoktu. Bazı zamanlar başı dönermiş. Allah’ın takdiri, tiyatro camiasının başı sağ olsun.”