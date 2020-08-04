Haldun Dormen’in kız kardeşi Güler Dormen Yiğit son yolculuğuna uğurlandı

Yıllarca Haldun Dormen Tiyatrosu’nun sahne ve kostüm tasarımcılığını yapan Yiğit, geçirdiği kalp krizi sonucu önceki gün yaşamını yitirdi.
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Güler Dormen Yiğit, dün Edirnekapı Şehitliği Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehitlikte bulunan aile kabristanına defnedildi.
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Cenaze töreninde taziyeleri kabul eden Haldun Dormen, kardeşinin kalıtsal bir rahatsızlığı olmadığını söyledi: “Çok iyi bir sanatçıyı kaybettik. Bizim tiyatromuzun kostümlerini de hazırlardı. Kalıtsal bir rahatsızlığı yoktu. Bazı zamanlar başı dönermiş. Allah’ın takdiri, tiyatro camiasının başı sağ olsun.”
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Törene Göksel Kortay, Suna Keskin, Füsun-Hakan Altıner, Ayşe Arman-Ömer Dormen ve Gülden Büyükuçak da katıldı.
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Haldun Dormen, kardeşi için “Çok iyi bir sanatçıyı kaybettik” dedi.
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Ömer Dormen’in ilk eşinden olan kızı Yasemin, Ayşe Arman’a sarılarak gözyaşı döktü.
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Güler Dormen Yiğit, geçirdiği kalp krizi sonucu 88 yaşında hayatını kaybetti.