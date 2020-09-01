MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriHaldun Boysan’ın vefatı şoke etti! 'İçim acıyor canım arkadaşım'
GeriMagazin Haldun Boysan’ın vefatı şoke etti! 'İçim acıyor canım arkadaşım'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 08:37 | 

Haldun Boysan’ın vefatı şoke etti! 'İçim acıyor canım arkadaşım'

"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Bu acı haber sanat dünyasında şoke etkisi yarattı. Haldun Boysan'ın sevenleri ünlü oyuncunun vefatıyla yasa boğuldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Henüz 62 yaşında hayatını kaybeden Haldun Boysan'ın dostları üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi...

2Ceyda Ateş Toplusoy
Abone Olgoogle-news

Ceyda Ateş Toplusoy

Olmadı be Halduş... Beraber acı tatlı o kadar çok anımız vardı ki. Nurlar içinde yat, benim canım muzip arkadaşım. Kavuşturulmuş eller, 'Prensesim' diye seslenişin o ses tonun hep kulaklarımda olacak.

3DEMET SAĞIROĞLU
Abone Olgoogle-news

DEMET SAĞIROĞLU

Duydum ki Ankara’dan 18 yaşımdan beri ağabeyim, arkadaşım Haldun Boysan ‘ı kaybetmişiz. Nasıl bir zamandır ki, hep güzel insanlar arka arkaya gitmeye başladılar. 😢 O güzel gülüşün, babacanlığın, ruhun, sesin, seslenişin hep bizimle kalacak #raca ‘cığım. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat.

4Yekta Kopan
Abone Olgoogle-news

Yekta Kopan

Ah be Haldun’un, ah be Raca’m! Çok ama çok üzgünüm. Ankara’dan İstanbul’a göçümüz birlikteydi. Derdimiz, kahkahamız birdi. Raca’mızdı o bizim, kuzumuzdu. Parasız günlerimizde cüzdanımız bir oldu, sıkıntılı günlerimizde sohbetimiz daim oldu. Öyle çok an ve anı var ki şu anda aklımda. Osman, Tunç, sen, ben. Daha kimler kimler var o yılların tanığı... Buraya bir anı yazıp seni gülümseyerek uğurlamak isterdim ama olmadı, yapamadım Raca. Büyük Beşiktaşlı, büyük yürekli dostum. Dayanmamış yüreğin dünyanın derdine, kederine. Gitmişsin. Çok üzgünüm

5BİROL GÜVEN
Abone Olgoogle-news

BİROL GÜVEN

Nur içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan

6CEM CÜCENOĞLU
Abone Olgoogle-news

CEM CÜCENOĞLU

Aah... Benim güzel abim😢 Canım abim. Ne olur biri şaka dese... Çok üzgünüm çok. Şunları yazmaya bile elim varmıyor... Gittiğin yerde huzurlu ol Hadun Abim...

7Murat Akkoyunlu
Abone Olgoogle-news

Murat Akkoyunlu

Haldun Boysan... Huzur içinde uyu.

8Volkan Severcan
Abone Olgoogle-news

Volkan Severcan

İçim acıyor... Canım arkadaşım, çılgın Beşiktaşlı... Çok üzgünüm... Yolun ışıklarla dolsun... Nurlar içinde yat...

9Kemal Başar
Abone Olgoogle-news

Kemal Başar

Çocukluğum... Babamla aramdaki köprü... Beni Beşiktaşlı yapan adam... Kaybettik.

10Hakan Yılmaz
Abone Olgoogle-news

Hakan Yılmaz

Değerli oyuncu abimiz Haldun Boysan’ı kaybetmişiz. Çok üzüldüm. Sevenleri ve yakınlarına sabır dilerim. Allah rahmet eylesin.

11Anıl İlter
Abone Olgoogle-news

Anıl İlter

Çok üzgünüm çok. Allah sana gani gani rahmet eylesin benim güzel abim.

12Zafer Algöz
Abone Olgoogle-news

Zafer Algöz

Değerli oyuncu kardeşimiz Haldun Boysan’ı kaybettik dostlar... Başımız sağ olsun

13
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi