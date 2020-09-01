Haldun Boysan’ın vefatı şoke etti! 'İçim acıyor canım arkadaşım'

"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kaldığı otelde kalp krizi geçirdi. Bu acı haber sanat dünyasında şoke etkisi yarattı. Haldun Boysan'ın sevenleri ünlü oyuncunun vefatıyla yasa boğuldu.
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Henüz 62 yaşında hayatını kaybeden Haldun Boysan'ın dostları üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi...
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Ceyda Ateş Toplusoy
Olmadı be Halduş... Beraber acı tatlı o kadar çok anımız vardı ki. Nurlar içinde yat, benim canım muzip arkadaşım. Kavuşturulmuş eller, 'Prensesim' diye seslenişin o ses tonun hep kulaklarımda olacak.
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DEMET SAĞIROĞLU
Duydum ki Ankara’dan 18 yaşımdan beri ağabeyim, arkadaşım Haldun Boysan ‘ı kaybetmişiz. Nasıl bir zamandır ki, hep güzel insanlar arka arkaya gitmeye başladılar. 😢 O güzel gülüşün, babacanlığın, ruhun, sesin, seslenişin hep bizimle kalacak #raca ‘cığım. Mekanın cennet olsun. Nur içinde yat.
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Yekta Kopan
Ah be Haldun’un, ah be Raca’m! Çok ama çok üzgünüm. Ankara’dan İstanbul’a göçümüz birlikteydi. Derdimiz, kahkahamız birdi. Raca’mızdı o bizim, kuzumuzdu. Parasız günlerimizde cüzdanımız bir oldu, sıkıntılı günlerimizde sohbetimiz daim oldu. Öyle çok an ve anı var ki şu anda aklımda. Osman, Tunç, sen, ben. Daha kimler kimler var o yılların tanığı... Buraya bir anı yazıp seni gülümseyerek uğurlamak isterdim ama olmadı, yapamadım Raca. Büyük Beşiktaşlı, büyük yürekli dostum. Dayanmamış yüreğin dünyanın derdine, kederine. Gitmişsin. Çok üzgünüm
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BİROL GÜVEN
Nur içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan
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CEM CÜCENOĞLU
Aah... Benim güzel abim😢 Canım abim. Ne olur biri şaka dese... Çok üzgünüm çok. Şunları yazmaya bile elim varmıyor... Gittiğin yerde huzurlu ol Hadun Abim...
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Murat Akkoyunlu
Haldun Boysan... Huzur içinde uyu.
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Volkan Severcan
İçim acıyor... Canım arkadaşım, çılgın Beşiktaşlı... Çok üzgünüm... Yolun ışıklarla dolsun... Nurlar içinde yat...
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Kemal Başar
Çocukluğum... Babamla aramdaki köprü... Beni Beşiktaşlı yapan adam... Kaybettik.
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Hakan Yılmaz
Değerli oyuncu abimiz Haldun Boysan’ı kaybetmişiz. Çok üzüldüm. Sevenleri ve yakınlarına sabır dilerim. Allah rahmet eylesin.
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Anıl İlter
Çok üzgünüm çok. Allah sana gani gani rahmet eylesin benim güzel abim.
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Zafer Algöz
Değerli oyuncu kardeşimiz Haldun Boysan’ı kaybettik dostlar... Başımız sağ olsun