Haldun Boysan kimdir? 'Tombalacı' karakteriyle tanınmıştı!

Haldun Boysan, dizi çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bir dönemin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde 'Tombalacı' lakabıyla yer alan ünlü oyuncu Haldun Boysan, kariyeri boyunca pek çok dizi ve film projesinde yer almıştı. İşte, Haldun Boysan hakkında merak edilenler...
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"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan ünlü oyuncu Haldun Boysan, çekimler esnasında kalp krizi geçirerek hayata veda etti. Geride rol aldığı dizilerdeki replikleri kalan usta oyuncu 62 yaşındaydı.
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HALDUN BOYSAN KİMDİR?
6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden mezun oldu. Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı.
İngilizce-Türkçe dublaj yaptı. 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü, "Gemide" adlı filmdeki performansıyla kazanmıştır.
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Haldun Boysan sıkı bir Beşiktaş taraftarıydı ve her maça gitmekteydi.
Bir döneme damgasını vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinde "Tombalacı" karakteri ile hafızalarda yer edinmişti.
Ağustos 2020'de "Maria ile Mustafa" dizisinin çekimleri için bulunduğu Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçirerek 62 yaşında yaşamını yitirdi.
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ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman
Gemide (1998)
Çılgın Bediş (1998) - Partal
Aşkın Dağlarda Gezer (1999)
Oyuncak Hikayesi 2 (1999)
Merdoğlu (2000)
Nisan Yağmuru (2000)
Vasiyet (2001)
Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal
Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit
Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa
Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak
Esir Şehrin Gözyaşları (2003)
Brindar (2004)
Aynalar (2004)
Görünmez Adam (2004)
Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)
Kısmet (2005) - Hüseyin
Asla Unutma (2005) - Nedim
Zaman Tüneli (2005)
Silahların Gölgesinde (2005)
Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas
Gen (film) (2006)
Köprü (2006) - Hüdai
Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası
Taşa Yazılan Aşk (2006)
Hayat Türküsü (2006)
Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal
Dağlar Delisi (2007)
Kara Güneş (2007)
Canım Ailem (2008)
Beni Unutma (2008)
Servet Avcısı (2008)
Hesaplaşma (2009)
Kapalıçarşı (dizi) (2009)
Abimm (2009)
Sensiz Yaşayamam (2010)
Çakıl Taşları (2010)
Canan (dizi) (2011) - Orhan
Firar (dizi) (2011)
Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)