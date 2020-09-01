Haldun Boysan kimdir? 'Tombalacı' karakteriyle tanınmıştı!

ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER Kara Melek (1996) - Cevdet Yaman



Gemide (1998)



Çılgın Bediş (1998) - Partal



Aşkın Dağlarda Gezer (1999)



Oyuncak Hikayesi 2 (1999)



Merdoğlu (2000)



Nisan Yağmuru (2000)



Vasiyet (2001)



Gülbeyaz (2002-2003) - Ali Kemal



Karaoğlan (dizi) (2002) - Cemşit



Hürrem Sultan (dizi) (2003) - Firuz Ağa



Kurtlar Vadisi (2003-2004) - Tombalacı Mehmet Çolak



Esir Şehrin Gözyaşları (2003)



Brindar (2004)



Aynalar (2004)



Görünmez Adam (2004)



Bir Aşk Hikayesi (2004) (2004)



Kısmet (2005) - Hüseyin



Asla Unutma (2005) - Nedim



Zaman Tüneli (2005)



Silahların Gölgesinde (2005)



Cennet Mahallesi (2005) - Jilet Abbas



Gen (film) (2006)



Köprü (2006) - Hüdai



Meçhule Gidenler (2006) - Organ Mafyası



Taşa Yazılan Aşk (2006)



Hayat Türküsü (2006)



Camgöz - Kan ve Vanilya (2007) Kara Cemal



Dağlar Delisi (2007)



Kara Güneş (2007)



Canım Ailem (2008)



Beni Unutma (2008)



Servet Avcısı (2008)



Hesaplaşma (2009)



Kapalıçarşı (dizi) (2009)



Abimm (2009)



Sensiz Yaşayamam (2010)



Çakıl Taşları (2010)



Canan (dizi) (2011) - Orhan



Firar (dizi) (2011)



Esir Şehrin Gözyaşları - Bir Ferhat ile Şirin Hikayesi (2012)



Merhamet (dizi) (2013) - Necati



Zeytin Tepesi (2014)



Sesli Güldüm (2014)



Otel Divane (2014) - Vedat



Gülcemal (2014) - Affan



Ulan İstanbul (2014) - Haldun (Konuk oyuncu)



O'nun Hikayesi (2015) - Zeynep'in abisi



Bahtiyar Ölmez (2017)



Ege'nin Hamsisi (2018-2019) Eşref Üzüm



Akıllara Seza (2019)



Alef (dizi) (2020) - Nejat



Maria ile Mustafa (2020)



