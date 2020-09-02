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Haber Giriş: 02 Eylül 2020 - 10:15 | 

Halbank sınav sonuçları açıklandı- Halbank personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı

Halbank personel alımı sınavına giren binlerce adayın beklediği duyuru geldi. Halkbank personel alımı başvuruları 8 Ağustos'ta tamamlanmış, farklı branşlar için başvuru yapan adaylar, 12 Ağustos'ta sınava girmişti. İşte Halbank personel alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı...

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Halkbank Sınav sonuçları online sistem üzerinden erişime açıldı. Yapılan duyuruda '08 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye Halk Bankası A.Ş İşe Alım Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonucunuzu Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak öğrenebilirsiniz.' ifadelerine yer verildi.HALKBANK SINAV SONUCU İÇİN TIKLAYIN

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Bu sınavdan 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en yüksek puandan başlanarak sıralanacak ve yapılacak alım için her ilin ihtiyacının 4 katı kadar aday mülakat aşamasına çağrılacak.

3Personeller hangi illerde istihdam edilecek
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Personeller hangi illerde istihdam edilecek?

Halkbank personel alımı kapsamında göreve başlayacak personeller; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova ve Yozgat illerinde istihdam edilecek.

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