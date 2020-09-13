‘Halayı otobanda değil, salonda çekelim’

Almanya’nın Hamm kenti ve çevresinde gerçekleştirilen düğün törenlerinde sahneye çıkan müzik grubu ‘Grup Next’, düğün konvoylarının yarattığı tehlikeye dikkati çekmek için bir klip hazırladı. Klipte, yolda duran düğün konvoyunda gelin arabasından inerek dans eden damada bir başka aracın çarparak ölümüne neden olması anlatılıyor.
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VERMEK istedikleri mesajın hem Türklere hem de Almanlara ulaşmasını hedeflediklerini belirten grup üyesi Deniz Korkmaz, “Bunun için Almanca bir şarkıyı Türk melodileri eşliğinde seslendirdik. Amacımız, sosyal sorumluluk mesajı vermekti” dedi. ‘Wo soll ich hin’ (Nereye Gitmeliyim) adlı şarkıyı gelin ve damatlara adadıklarını belirten Korkmaz, klibi kendi kısıtlı olanaklarıyla çektiklerini söyledi:
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“Biz yıllardır düğünlerde sahne alıyoruz, şarkılar söylüyoruz. Evlenerek mutlu olan insanların mutluluğuna katkı sunuyoruz. Bu mutluluğun da bir ömür sürmesini istiyoruz. O mutlu günlerinin hüsrana dönmemesi için biz de bir katkı yapmak istedik. Çünkü düğünlerin bir parçası da biziz. Kendimizi sorumlu hissettik. Konvoylar tehlikeli ve bu mutluluğa gölge düşürebilir.”
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“Bazı konvoylarda silahla ateş edilmesi veya otoban kenarlarında onlarca otomobilin durup konvoydakilerin halay çekilmesi bir faciayla sonuçlanabiliyor. Biz diyoruz ki, halayımızı düğün salonunda çekelim. Çünkü havaya sıkılan kurşun veya otobanda hızla giden bir otomobil halay çeken damat ile geline veya bir başka insana çarpabilir. Bunu da kimse istemez. Ancak yapılan konvoylar maalesef bu potansiyeli taşıyor. Konvoylar nedeniyle Almanya’daki Türk toplumunun imajı da zarar görüyor. Almanların bize yönelik ön yargılarına yeni bir tane daha ekleniyor.”
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Üç yıllık bir geçmişe sahip olan Grup Next’, üç üyeden oluşuyor. Üç yakın arkadaş tarafından kuruldu. Deniz Korkmaz, Sezer Şahin ve Emrah Karakaya grubu oluşturan üyeler. Üçü de amatör olarak şarkı söylüyor. Üçünün de birer mesleği var. Deniz ve Emrah otomobil parçası satan bir şirkette, Sezer ise hasta ve yaşlı bakımı alanında çalışıyor. ‘Grup Next’in çektiği klip sosyal medya ve müzik platformlarında yayınlanıyor. Kısa sürede on binlerce kişi tarafından izlenen klip, büyük beğeni topluyor. Beğenilerin çokluğu grubu memnun ediyor.
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Grup Next’in hazırladığı klip iki gencin flört etmesiyle başlıyor. Bir süre birlikte olan çift, daha sonra evlenmeye karar veriyor. Düğün günü ise tüm sevdikleriyle birlikte nikâh törenine katılmak için yola çıkıyorlar. Ancak düğün konvoyu bir süre sonra yol ortasında duruyor ve damat, gelin arabasından inerek dans etmeye başlıyor. Bu sırada araç kullanırken telefonuyla oynayan bir başka sürücü ise damada çarparak ölümüne neden oluyor.
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NEREYE GİTMELİYİMYavaş yavaş zamanı geliyorBu dünyadan gitmeliyimKalbimi parçaladıSevgiden yoksun herkese bir parça
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Nereye gitmeliyimHayatımın bir anlamı mı var Nereye gitmeliyimben öldüğümde bilmek istiyorum ruhum benden çıkınca Şeytana mı ait yoksa tanrıya mı
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Ben ne yaptımNerede hata yaptımNasıl hatalar yaptım Benden geriye şarkılarım kaldı
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Nereye gitmeliyimHayatımın bir anlamı mı var Nereye gitmeliyimben öldüğümde bilmek istiyorum ruhum benden çıkınca Şeytana mı ait yoksa tanrıya mı