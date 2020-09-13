‘Halayı otobanda değil, salonda çekelim’

“Bazı konvoylarda silahla ateş edilmesi veya otoban kenarlarında onlarca otomobilin durup konvoydakilerin halay çekilmesi bir faciayla sonuçlanabiliyor. Biz diyoruz ki, halayımızı düğün salonunda çekelim. Çünkü havaya sıkılan kurşun veya otobanda hızla giden bir otomobil halay çeken damat ile geline veya bir başka insana çarpabilir. Bunu da kimse istemez. Ancak yapılan konvoylar maalesef bu potansiyeli taşıyor. Konvoylar nedeniyle Almanya’daki Türk toplumunun imajı da zarar görüyor. Almanların bize yönelik ön yargılarına yeni bir tane daha ekleniyor.”