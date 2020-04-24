Gündem Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 17:37 , 24 Nisan 2020 - 17:39

Hakkari ve Şırnak'ta ilk iftar saat kaçta? Hakkari/Şırnak 2020 Ramazan imsakiyesi

Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde kalan Şırnak ve Hakkari şehirlerinde ikamet eden vatandaşlar, Ramazan'ın ilk günü iftarın saat kaçta açılacağını merak ediyor. Ramazan'ın ilk gününü idrak eden, Şırnaklı ve Hakkarili vatandaşlar iftar saati hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan Ramazan'ın ikinci günü tutacakları oruçları için saat kaçta sahura kalkacaklarını da araştıran Şırnak ve Hakkarililer, Diyanet'in yayınladığı saat bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Hakkari ve Şırnak'ta ilk iftar saat kaçta? Şırnak ve Hakkari'de akşam ezanı saat kaçta okunacak?