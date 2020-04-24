Hakkari ve Şırnak'ta ilk iftar saat kaçta? Hakkari/Şırnak 2020 Ramazan imsakiyesi
Ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde kalan Şırnak ve Hakkari şehirlerinde ikamet eden vatandaşlar, Ramazan'ın ilk günü iftarın saat kaçta açılacağını merak ediyor. Ramazan'ın ilk gününü idrak eden, Şırnaklı ve Hakkarili vatandaşlar iftar saati hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan Ramazan'ın ikinci günü tutacakları oruçları için saat kaçta sahura kalkacaklarını da araştıran Şırnak ve Hakkarililer, Diyanet'in yayınladığı saat bilgisini öğrenmek istiyor. Peki, Hakkari ve Şırnak'ta ilk iftar saat kaçta? Şırnak ve Hakkari'de akşam ezanı saat kaçta okunacak?
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Bugün Ramazan ayının ilk gününü idrak eden vatandaşlar, ilk iftarın saat kaçta açılacağını merak etmeye başladı. Şırnak ve Hakkari'de yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini araştırıyor. Oruç ibadetlerini gerçekleştirmek için niyet eden Şırnaklı ve Hakkarililer, akşam ezanının ne zaman okunacağını ve Hakkari ve Şırnak'ta ilk iftarın saat kaçta olduğunu öğrenmek istiyor. İşte, Hakkari/Şırnak 2020 Ramazan imsakiyesi...
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ŞIRNAK'TA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının ilk iftar saatleri, oruç ibadetini yerine getiren vatandaşların bir numaralı gündem maddesi oldu. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği bilgilere göre netlik kazanan iftar saatleri Şırnak'ta ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet'teki bilgilere göre Şırnak'ta ilk iftar saat 19:00'da açılacak. Sahura ise 03:48'de kalkılacak.
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HAKKARİ'DE İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
Hakkari'de yaşayan vatandaşlar da şehirlerinde ilk iftarın saat kaçta olacağını araştırmaya başladı. 2020 İmsakiye bilgilerine göre Hakkari ilk iftar saat 18:55'te yapılacak. Sahur saati ise 03:42 olacak.
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TÜM İLLERİN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.