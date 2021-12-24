Hakimlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı sonuçları için tarih verdi
Hakimlik sınavı sonuçları ile ilgili araştırmalar başladı. 2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli YargıAvukat) ve 2021 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı), 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek. Peki, hakimlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adalet Bakanlığı sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Hakimlik sınavına girecek olan adaylar 25-26 Aralık’ta sınava girecekler. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde hakimlik sınavı sonuçlarının ocak ayında açıklanacağı duyuruldu ve tarih verildi.
HAKİMLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hakimlik sınavı sonuçları 26 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Adli Yargı Genel Başarı Puanı, Adli Yargı-Avukat Genel Başarı Puanı ve/veya İdari Yargı Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır. Adayların, oturuma ait cevap kâğıdında sorulara karşılık gelen cevap seçeneklerinin hiçbirini işaretlememiş olmaları durumunda ilgili oturumdaki test veya testlerden 0 (sıfır) standart puan aldıkları kabul edilir.