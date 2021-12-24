Hakimlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavı sonuçları için tarih verdi

HAKİMLİK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hakimlik sınavı sonuçları 26 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.