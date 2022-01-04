Hakimlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı
Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen hakimlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi ÖSYM takvimiyle bildirildi. Takvime göre, hakimlik sınavının da içerisinde yer aldığı Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ocak ayında ÖSYM’nin sonuç ekranından açıklanacak. Peki, hakimlik sınavının da içerisinde yer aldığı Adalet Bakanlığı sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı Avukat) ve 2021 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı), 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınav katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç Sayfasında Yer Alan İbareler
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır