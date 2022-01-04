MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakimlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı
GeriGündem Hakimlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 04 Ocak 2022 - 13:40 | 

Hakimlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen hakimlik sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi ÖSYM takvimiyle bildirildi. Takvime göre, hakimlik sınavının da içerisinde yer aldığı Adalet Bakanlığı sınav sonuçları ocak ayında ÖSYM’nin sonuç ekranından açıklanacak. Peki, hakimlik sınavının da içerisinde yer aldığı Adalet Bakanlığı sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı Avukat) ve 2021 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı), 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlendi. Sınav katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı.
2Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak

Adalet Bakanlığı Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Takvime göre, Hakimlik sınavı sonuçları 26 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
3
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
4Sonuç Sayfasında Yer Alan İbareler

Sonuç Sayfasında Yer Alan İbareler

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi