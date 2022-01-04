Hakimlik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı sınavlarının sonuç tarihi ÖSYM tarafından açıklandı

Sonuç Sayfasında Yer Alan İbareler

Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacaktır