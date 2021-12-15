Hakimlik sınavı giriş yerleri açıklandı! Adalet Bakanlığı hakimlik sınavı giriş belgesi sorgulama

25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak olan 2021-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat) ile 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavına (2021-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 15 Aralık 2021 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.