MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHakim ve Savcılar Kurulu memur alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ve şartları
GeriGündem Hakim ve Savcılar Kurulu memur alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ve şartları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 17 Eylül 2021 - 10:24 | 

Hakim ve Savcılar Kurulu memur alımı ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri ve şartları

Hakim ve Savcılar Kurulu memur alımı için ilan paylaştı. Hakimler ve Savcılar Kurulu 10 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Alımı yapılacak veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile hizmetli alımı yapılacak. Peki, Hakim ve Savcılar Kurulu memur alımı başvuruları ne zaman alınacak? Hakim ve Savcılar Kurulu memur alımı için başvuru şartları neler?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Hakimler ve Savcılar Kurulu veri hazırlama kontrol işletmeni ve hizmetli alımı yapılacağını bildirdi. Yayınlanan yazılı açıklamada "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere Hâkimler ve Savcılar Kurulu Personeli Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 10 uncu dereceli 2 kadro ve 9 uncu dereceli 3 kadro olmak üzere toplam 5 veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile 10 uncu dereceli 5 hizmetli kadrosuna 2020 yılı KPSS puanı esas alınarak yapılacak yarışma (uygulamalı ve/veya sözlü) sınav sonucu ve öğrenim durumuna göre personel alımı yapılacaktır." denildi.

2

Adayların www.hsk.gov.tr internet adresinde yer alan “2021 yılı 4/A (Kadrolu) VeriHazırlama ve Kontrol İşletmeni/Hizmetli Giriş Sınavı İş Talep Formu” nu temin ederek ilgilitüm kısımları doldurmak suretiyle gerekli belgelerle birlikte Hâkimler ve Savcılar Kurulunaşahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Başvuru adresi: Emniyet Mahallesi, Mevlana BulvarıNo:36 Yenimahalle / ANKARA) Başvurular şahsen yapılacak olup posta ve benzeri yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvurular 04/10/2021 tarihinde başlayıp, 08/10/2021 tarihi mesai bitimi (saat:17:30) itibarıyla sona erecektir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır

3HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;

1- Türk vatandaşı olmak,

2- Son başvuru günü olan 08/10/2021 tarihi itibarı ile 657 sayılı Kanunun 40 ıncımaddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretimmezunları için KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından günalmamış olmak (1 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

3- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni için Fakülte/yüksekokulların bilgisayar bölümü,adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret ya da bilgisayar bölümlerinden mezunolmak veya en az lise ve dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığıncaonaylı ya da kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya dabilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

4- Hizmetli için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsabile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığıdeğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

7- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağınagelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahutertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılındayapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisansmezunları KPSSP(93) ve lise mezunları KPSSP(94) puan türünden en az 70 puan almış olmak.

9- Hizmetli kadrosu için; ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel SeçmeSınavı (B) Grubundan; lisans mezunları KPSSP(3), ön lisans mezunları KPSSP(93) ve lisemezunları KPSSP(94) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

10- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi