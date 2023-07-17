HAKİM SAVCI YER DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA LİSTESİ 2023 | HSK kararnamesi 2023 yayınlandı! İşte hakim ve savcı ataması isim listesi sorgulama ekranı (hsk.gov.tr)

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. HSK Kararnamesiyle 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:



Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun.



Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim.



Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.