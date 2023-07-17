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HAKİM SAVCI YER DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA LİSTESİ 2023 | HSK kararnamesi 2023 yayınlandı! İşte hakim ve savcı ataması isim listesi sorgulama ekranı (hsk.gov.tr)

Güncelleme Tarihi:

#HSK Kararnamesi 2023#Hakim Ve Savcı Yer Değişikliği Listesi#Hakim Savcı Atama Sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 20:52

Hakim ve savcı yer değişikliği ve atama listesi 2023 belli oldu. Son dakika açıklamaya göre 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi yayınlandı. Uzun süredir beklenen hakim ve savcı kararnamesi 2023 ile 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun." dedi. HSK yer değiştirme ve atamaları isim listesi 2023 sorgulama www.hsk.gov.tr üzerinden gerçekleşecek. İşte, HSK yer değiştirme ve atama listesi 2023 ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

1/4HAKİM SAVCI YER DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA LİSTESİ 2023 | HSK kararnamesi 2023 yayınlandı İşte hakim ve savcı ataması isim listesi sorgulama ekranı (hsk.gov.tr)

HSK yer değiştirme ve atama listesi 2023 erişime açıldı. Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Hakim ve savcı yer değişikliği atamaları ile 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Adli Yargı Kararnamesi, İdari Yargı Kararnamesi, Yeniden İnceleme Taleplerinin Gönderilmesi Yöntemi listeleri HSK'nın internet sitesinden görüntülenebilecek.

2/4BAKAN TUNÇ DUYURDU

BAKAN TUNÇ DUYURDU

Son dakika haberine göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun" açıklamasını yaptı. HSK Kararnamesiyle 3 bin 36'sı adli, 387'si idari yargı olmak üzere toplam 3 bin 423 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2023 Yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ülkemize ve yargı teşkilatımıza hayırlı olsun.

Hakim ve Savcılarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, aileleri ile birlikte sağlık ve esenlikler temenni ederim.

Adalete olan güveni daha da yukarılara taşımak için her kademedeki meslektaşlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.

3/4HSK KARARNAMESİ HAKİM VE SAVCI YER DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA LİSTESİ

HSK KARARNAMESİ HAKİM VE SAVCI YER DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA LİSTESİ

HSK'nın internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2023 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 17 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlanmıştır.

Kararname sonrası adlî ve idari yargıda boş kalan kadrolara kura kararnamesi ile atamalar yapılacaktır. Eşi aday olan meslektaşlarımızın eş durumuna bağlı atamaları kura kararnamesinden sonra yapılacaktır.

Kararname ile atananlardan yeniden inceleme talebinde bulunmak isteyen meslektaşlarımızın, durumlarının bir an önce kesinleştirilmesini sağlamak amacıyla tebligat yapılmasını beklemeksizin, taleplerini en geç 20 Temmuz 2023 Perşembe günü mesai bitimine kadar UYAP personel ekranından “Hâkim Savcı Atanma Talep Formu” başlığı altında yer alan açıklama kısmını doldurmak suretiyle göndermeleri gerekmektedir.

4/4HAKİM SAVCI YER DEĞİŞİKLİĞİ VE ATAMA LİSTESİ 2023 | HSK kararnamesi 2023 yayınlandı İşte hakim ve savcı ataması isim listesi sorgulama ekranı (hsk.gov.tr)

Meslektaşlarımızın ayrıca fiziki dilekçe göndermelerine gerek bulunmamaktadır. (Görev mahallinde bulunmayanların bulundukları yerlerdeki adliyeler aracılığıyla mutlaka UYAP üzerinden göndermeleri gerekmektedir.)

Meslektaşlarımızın yeniden inceleme talepleri Kararname Bürosuna ulaştıktan sonra, atanma talep formlarının ulaştığına ilişkin bilgi, ilgililere 24 saat içinde formda bildirdikleri telefon numaralarına mesaj yoluyla bildirilecektir.

Kararname ile ataması yapılmayan meslektaşlarımızın, yeniden inceleme hakları bulunmamaktadır.

Meslektaşlarımızın müstemir yetki taleplerinin alınmasına ilişkin ilan, kararnamenin yeniden inceleme talepleri sonuçlandıktan sonra ayrıca yapılacaktır.

Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımıza, ailelerine, yargı teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.Saygıyla duyurulur.

ADLİ YARGI KARARNAMESİ SORGULAMA

İDARİ YARGI KARARNAMESİ SORGULAMA

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#HSK Kararnamesi 2023#Hakim Ve Savcı Yer Değişikliği Listesi#Hakim Savcı Atama Sorgulama