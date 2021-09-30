Hakim savcı atamaları Resmi Gazete’de! Hakim savcı atama sonuçları isim listesi

Hakim savcı atama kurası 27 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin kura töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması yapıldı. İşte Hakim savcı atama sonuçları isim listesi