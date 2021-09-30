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Haber Giriş: 30 Eylül 2021 - 08:52 | 

Hakim savcı atamaları Resmi Gazete’de! Hakim savcı atama sonuçları isim listesi

Hakim savcı atamaları ile ilgili isim listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin kura çekimi geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. İşte 27 Eylül’de gerçekleştirilen hakim savcı atama kurası sonuçları

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Hakim savcı atama kurası 27 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Adli Yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin kura töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması yapıldı. İşte Hakim savcı atama sonuçları isim listesi

2HAKİM SAVCI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

HAKİM SAVCI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması, 27 Eylül'de yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

HAKİM SAVCI ATAMALARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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