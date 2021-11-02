Hakim savcı alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı sınavları için başvurular başladı
Hakim savcı alımı başvuruları ile ilgili açıklama yapıldı. Adaylar Bakanlığı 100’ü avukatlık mesleğinden olmak üzere 900 adli yargı hakim savcı adayı ile 100 idari yargı hakim adayı alımı yapacak. Hakim savcı alımı için adaylar başvurularını 2-10 Kasım 2021 tarihleri arasında yapacaklar. ÖSYM tarafından kılavuz yayımlandı. Peki, Adalet Bakanlığı hakim savcı alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar
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Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bin hakim ve savcı alımı için ÖSYM tarafından kılavuz yayımlandı. Hakim savcı alımı için adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapıp, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.
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HAKİM SAVCI ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2021 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı), 2021-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-Adli Yargı-Avukat), 2021-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2021-İdari Yargı), 25 - 26 Aralık 2021 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 02 - 10 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2021-Adalet Bakanlığı Sınavları (AdliYargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.