Hakim savcı alımı başvurusu nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı sınavları için başvurular başladı

Adalet Bakanlığı personel alımı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bin hakim ve savcı alımı için ÖSYM tarafından kılavuz yayımlandı. Hakim savcı alımı için adaylar başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya diledikleri bir Başvuru Merkezinden yapıp, sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.