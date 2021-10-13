Hakim savcÄ± alÄ±mÄ± baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± nelerdir? Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± bin hakim ve savcÄ± alÄ±mÄ± yapacak

HAKÄ°M VE SAVCI ALIMI BAÅžVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK? BaÅŸvurular, 2-10 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezinin (Ã–SYM) internet sitesinden yapÄ±lacak. Posta yoluyla baÅŸvuru alÄ±nmayacak.



SÄ±nav, Ã–SYM tarafÄ±ndan 25-26 AralÄ±k'ta Ankara'da Ã‡ankaya, Ä°stanbul'da KadÄ±kÃ¶y, Maltepe, AtaÅŸehir, BeyoÄŸlu, ÅžiÅŸli, BeÅŸiktaÅŸ, KaÄŸÄ±thane ve SarÄ±yer ile Ä°zmir'de KarÅŸÄ±yaka, Bornova ve Ã‡iÄŸli sÄ±nav merkezlerinde 4 oturumda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. AdaylarÄ±n sÄ±nav yapÄ±lacak binalara giriÅŸi, sÄ±nav baÅŸlama saatlerinden 15 dakika Ã¶nce tamamlanacak.



SÄ±nav Ã¼creti, bir sÄ±nava katÄ±lan adaylar iÃ§in 250, iki sÄ±nava katÄ±lan adaylar iÃ§in 375, Ã¼Ã§ sÄ±nava katÄ±lan adaylar iÃ§in ise 500 lira olacak. Ã–demeler, Ã–SYM'nin internet sayfasÄ±nda yer alan "Ã–demeler" alanÄ±ndan kredi ya da banka kartÄ± ile Ã–SYM adÄ±na yatÄ±rÄ±lacak.