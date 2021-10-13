Hakim savcÄ± alÄ±mÄ± baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± nelerdir? Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± bin hakim ve savcÄ± alÄ±mÄ± yapacak
Hakim savcÄ± alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± iÃ§in detaylar belli oldu. Bin hakim ve savcÄ± alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± kasÄ±m ayÄ±nda alÄ±nacak.ÂAdalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, yazÄ±lÄ± sÄ±nav ve mÃ¼lakatla 100'Ã¼ avukatlÄ±k mesleÄŸinden olmak Ã¼zere 900 adli yargÄ± hakim ve savcÄ± adayÄ± ile 100 idari yargÄ± hakim adayÄ± alÄ±nacak. Peki, hakim savcÄ± alÄ±mÄ± baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± nelerdir?
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1
Hakim savcÄ± alÄ±mÄ± baÅŸvuru ÅŸartlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. Bin hakim ve savcÄ± alÄ±mÄ± baÅŸvurularÄ± 2 KasÄ±mâ€™da baÅŸlayacak ve 10 KasÄ±mâ€™da sona erecek. BaÅŸvurular Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezinin (Ã–SYM) internet sitesinden adaylarÄ±n T.C. kimlik numaralarÄ± ve ÅŸifreleri ile gerÃ§ekleÅŸtirilecek. Hakim savcÄ± alÄ±mÄ± iÃ§in sÄ±nav aralÄ±k ayÄ±nda yapÄ±lacak.
2
HAKÄ°M VE SAVCI ALIMI BAÅžVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
BaÅŸvurular, 2-10 KasÄ±m tarihleri arasÄ±nda Ã–lÃ§me, SeÃ§me ve YerleÅŸtirme Merkezinin (Ã–SYM) internet sitesinden yapÄ±lacak. Posta yoluyla baÅŸvuru alÄ±nmayacak.
SÄ±nav, Ã–SYM tarafÄ±ndan 25-26 AralÄ±k'ta Ankara'da Ã‡ankaya, Ä°stanbul'da KadÄ±kÃ¶y, Maltepe, AtaÅŸehir, BeyoÄŸlu, ÅžiÅŸli, BeÅŸiktaÅŸ, KaÄŸÄ±thane ve SarÄ±yer ile Ä°zmir'de KarÅŸÄ±yaka, Bornova ve Ã‡iÄŸli sÄ±nav merkezlerinde 4 oturumda gerÃ§ekleÅŸtirilecek. AdaylarÄ±n sÄ±nav yapÄ±lacak binalara giriÅŸi, sÄ±nav baÅŸlama saatlerinden 15 dakika Ã¶nce tamamlanacak.
SÄ±nav Ã¼creti, bir sÄ±nava katÄ±lan adaylar iÃ§in 250, iki sÄ±nava katÄ±lan adaylar iÃ§in 375, Ã¼Ã§ sÄ±nava katÄ±lan adaylar iÃ§in ise 500 lira olacak. Ã–demeler, Ã–SYM'nin internet sayfasÄ±nda yer alan "Ã–demeler" alanÄ±ndan kredi ya da banka kartÄ± ile Ã–SYM adÄ±na yatÄ±rÄ±lacak.
3
HAKÄ°M SAVCI ALIMI BAÅžVURU ÅžARTLARI
SÄ±nava baÅŸvuru yapacak adaylarda, TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± olmak, 35 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ olmak, avukatlÄ±ktan hakim savcÄ±lÄ±ÄŸa geÃ§mek isteyenler iÃ§in ise 45 yaÅŸÄ±nÄ± doldurmamÄ±ÅŸ olmak ÅŸartÄ± aranacak.
AdaylarÄ±n ayrÄ±ca, kamu haklarÄ±ndan yasaklÄ± olmamalarÄ±, erkek adaylar iÃ§in askerlikle iliÅŸiÄŸi bulunmamasÄ± ve taksirli suÃ§lar hariÃ§ olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ aydan fazla hÃ¼rriyeti baÄŸlayÄ±cÄ± cezayÄ± gerektiren bir fiilden dolayÄ± soruÅŸturma veya kovuÅŸturma altÄ±nda olmamalarÄ± gerekecek.