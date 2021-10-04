Hakan Ural’ın babası Selçuk Ural kimdir, kaç yaşında, nereli? Selçuk Ural hakkında bilgiler

SELÇUK URAL KİMDİR? Bartın doğumlu Türk müzisyen ve şarkıcı Selçuk Ural,1945 yılında dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olup, tam adı Abdulkadir Selçuk Ural'dır. Sinema oyuncusu Hakan Ural'ın babasıdır.



Selçuk Ural, 2020 yılında Hürriyet'ten İsmail Bayrak'a verdiği röportajda anılarından bir kitap çıkarmak istediğini aktarmıştı. İşte o açıklamalar



Anılarımından bir kitap yazıyorum. Son 4-5 yıldır beslenme, spor, sağlıklı yaşamla kafayı üşüttüm. Kitapta bu kısım da olacak, anılarım da... Mesela askerdeyken, Urfalı bir astsubay vardı. “Urfalı bir şarkıcı var, sesi çok güzel Ulus’ta bir pavyonda çalışıyor. Bir dinler misin?” dedi. “Çağır” dedim, geldi o çocuk elimi öpmeye çalıştı. “Ulus’a gelemem. Sen bir şarkı ya da türkü kasete doldur, bana getir” dedim. Ardından Erşan Başbuğ’a kaseti yolladım. Erşan bunu bir çıkardı “Ayağında Kundura” diye ortalığı yıktı, İbrahim Tatlıses oldu.



Sezen Aksu’yu ilk ben dinledim



Yine askerdeyim ve İzmir’deyim. Bugünkü eşim beni ziyarete geldi ve Efes’e gitmeden Melodi Plak’a uğradık. Oranın müdürü “Gel sana bir kız dinleteceğim” dedi. Vaktim fazla yoktu, karşıma kara kuru bir kız oturdu. “Oku kızım” dedim, “Nasıl okuyayım, sizi gördüm, elim ayağım gitti” dedi. Çay yapılan yere soktum onu ve aramıza perde çektim. Ajda’nın bir şarkısını söyledi. Ardından İstanbul’da ona bir şarkı yaptık. Kızı televizyona çıkarttık. “Bu kızı bırakmayın. Bu kız çok iyi bir ses” dedim. O kız da Sezen Aksu’ydu.



