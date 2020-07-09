Hakan Ural’dan Erkan Petekkaya ve Şafak Sezer’e: “Bir kariyer ancak böyle tükenebilir”
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında ‘Neler Oluyor Hayatta?’ programını başarıyla gerçekleştiren Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Hayata ve magazin dünyasına dair sorulan tüm sorulara samimiyetle yanıt veren ikili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hiçbir zaman hiçbir kimseye karşı bilerek ve isteyerek zarar vermediğini söyleyen Hakan Ural programdaki başarı ile ilgili “Bilmediğimiz zaman bilmiyoruz diyoruz ve bildiğimiz konuda susmuyoruz. Birde temelinde bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi bir başkasına yapmama standardında eleştiri yapıyoruz” dedi.
Programdaki magazin challenge kısmında “Ya yine mi gündemdesin? Bir nefes al” kimin için dersin sorusuna ‘Aleyna Tilki’ diyen Hakan Ural, Erkan Petekkaya ve Şafak Sezer için ““Bir kariyer ancak böyle tükenebilir. Pes doğrusu.” dedi ve ekledi: “İkisi de arkadaşım, severim onları...”
Nur Tuğba Namlı ise kıskançlık konusu üzerine, “Bir erkeğin bir şey gizleyip gizlemediğini anlayabilecek kapasitede olduğumu düşünüyorum. Hislerime güvenirim” dedi. İşte çok konuşulacak röportajın devamı...
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