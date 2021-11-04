Hakan Ural neden yok, ayrıldı mı? Hakan Ural'ın hastalığı ne? Hakan Ural'dan Neler Oluyor Hayatta açıklaması

"Sevgili minik ailem ortalığın bilindik virüsler dışında tarif edilemeyen virüslerlede dolu olduğunu deneyimlemiş olduk maalesef fakat hamdolsun Allahın izni ile çok çok iyiyim hanım iyi baktı Allah için 😇 Sizlerin hayır duasının ilgi alakasının içtenliğiniz samimiyetinizden kaynaklı enerji verişiniz e hiçbir hastalık Muvaffak olamaz evvelallah! Arayan soran tüm dost arkadaşlara da teşekkürler. Her işte de bir hayır vardır inşallah Allahtan bir mani olmazsa sağlam olsun pazartesi beraberiz sizleri Allah için çok seviyorum iyi ki varsınız, selam sevgi saygılar"