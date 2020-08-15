Hakan Ural: İlk film teklifini Müjde Ar'dan aldım ama yaşım küçüktü
Hakan Ural, Hülya Koçyiğit’in sunduğu ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu. Çocukluk yıllarından bugüne kadar yaşadıklarını anlatan ünlü sunucu “Film gibi bir hayatım oldu” dedi.
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HÜLYA Koçyiğit, TRT 2’de yayınlanan “Film Gibi Hayatlar”da Hakan Ural’ı ağırladı. Annesi Ceyhan Cem’in kendisini 16 yaşındayken dünyaya getirdiğini belirten Ural, “Annem bana bakabilmek için oyunculuk yaptı. Ben anneannemle kalıyordum” dedi.
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Annesinin dönemin saygın kabadayılarından birisiyle evlendiğini anlatan Ural, “Rahmetli bana büyük babalık yaptı. Okulda ‘Baban gelsin’ dediklerinde o geldi. Hastalığımda o geldi. Cebime harçlığımı o koydu” diyerek duyduğu minneti anlattı.
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Annesinin kendisini düşünerek evlendiğini söyleyen Ural, “Evde film gibi bir hayatımız oldu aslında. O yüzden hayatın bana verdikleriyle alakalı müteşekkirim” dedi.
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Oyunculuk kariyeriyle ilgili de konuşan Hakan Ural, “Bir gençlik filminde oynamak istiyorum. Bugüne kadar çeşitli tipleri canlandırdım, fakat gençlik filminde kendimi oynamaya fırsat bulamadım” dedi.
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Oyunculuk mesleğinin önemini geç kavradığını söyleyen Ural, geçmişte çok hatalar yaptığını da itiraf etti, “Şimdiki profesyonellik anlayışım olsa daha farklı olurdu” diye konuştu.
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Oyunculuk tekliflerine açık olduğunu da belirten Hakan Ural sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Asmalı Konak gibi işler bana gelmedi. Gelseydi kabul ederdim. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Sinema vardı. Diziler bu kadar revaçta değildi.”
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İlk filmim için beni Banu Alkan ikna etti
Hakan Ural, ilk film teklifini Müjde Ar’dan aldığını ancak yaşının küçüklüğünden dolayı kabul edemediğini belirtti.
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Sinema dünyasında ilk oynadığı filmin Banu Alkan’la “Mavi Yolculuk” olduğunu belirten ünlü oyuncu, Banu Alkan’ın bizzat kendisini ikna ettiğini söyledi.O dönem Banu Alkan’ın çok popüler bir kadın olduğunu belirten Ural, “O zamanlar bir marka araba vardı. Bir o binerdi. Film çekimi için Datça’ya gittiğimiz zaman Datça’da kıyamet kopardı” dedi.
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Yorumculuğa Acun Ilıcalı’nın teşvikiyle başladım
Acun Ilıcalı’nın teşvikiyle televizyonda yorumcu olarak çalışmaya başladığını anlatan Hakan Ural, “Bir de naçizane hissiyatım, insanlar ekranda samimiyete hasret kalmış. Hava yok, cıva yok. Samimi, kibri olmayan, kendini eleştirebilen, yanlışını dile getiren insana hasret kalınmış. Ben olduğum gibiyim” diye konuştu.