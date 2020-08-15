Hakan Ural: İlk film teklifini Müjde Ar'dan aldım ama yaşım küçüktü

Oyunculuk tekliflerine açık olduğunu da belirten Hakan Ural sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurtlar Vadisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Asmalı Konak gibi işler bana gelmedi. Gelseydi kabul ederdim. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Sinema vardı. Diziler bu kadar revaçta değildi.”