Hakan Taşıyan’ın son durumu üzdü… Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne?

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR? Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncu Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde dünyaya geldi.



Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.