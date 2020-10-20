Hakan Taşıyan’ın son durumu üzdü… Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne?
90'lı yıllarda seslendirdiği arabesk şarkılarla tanınan Hakan Taşıyan’ın son durumu sevenlerini üzdü. Verdiği röportajda bir hayli yorgun görünen Hakan Taşıyan’ın konuşmakta zorlanması üzerine arkadaşı Hakan Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili bilgileri verdi. Taşıyan'ın acil bir şekilde organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenildi. Peki, Hakan Taşıyan kimdir, kaç yaşında, hastalığı ne?
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Ayağındaki ağrıların artması ardından tedavi görmeye başlayan Hakan Taşıyan’ın hastalığı ilerledi. Haziran ayından bu yana ciddi sağlık sorunları yaşayan Hakan Taşıyan konuşmakta güçlük çekecek duruma geldi.
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Çoklu organ yetmezliği yaşayan Hakan Taşıyan’ın arkadaşı şu açıklamaları yaptı: “Karaciğer ve böbreğiyle ilgili problemlerin olduğu ortaya çıktı. Nakil için bekleyiş söz konusu, bu ve benzeri nakillerde çok fazla talep olduğu için. Ancak bizim aciliyetimiz söz konusu. Organ nakil ameliyatı her hastanede gerçekleşmiyor, hem maddi hem de manevi desteğe ihtiyacı var. Nakil desteğinde bulunmak isteyenlere bu çağrımız iletmiş olalım.”
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HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?
Türk arabesk fantazi müzik şarkıcısı, bestekâr, söz yazarı ve oyuncu Hakan Taşıyan, 1 Nisan 1973 tarihinde dünyaya geldi.
Çocukluk yaşlarından itibaren Saza ilgi göstermiş ve çalmaya başlamıştır. Daha sonra babasıyla beraber düğünlere gitmiştir. Ufak yaşlardan beri müziğe ilgiliydi ve bu nedenle askerliğini yaptığı sırada söylediği şarkılarla komutanları sesini çok beğendi ve destekledi. Onların desteğini arkasına alan ünlü sanatçı ilk kasedini piyasaya çıkardı. İlk kasedini çıkartma olayı şu şekilde oldu. Önce İstanbul’da Unkapanı'nda bulunan bir takım yapımcıların yanına gitti fakat o yapımcılar Müslüm Gürses’i taklit ettiğini düşünüp pek ilgi göstermediler. Bunun ardından Ankara'ya giden Sanatçı Sıla Müzik ile beraber ilk kaseti olan Hesabım Bitmedi albümünü piyasaya çıkarttı.
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1997 tarihinde ise ikinci kasetini piyasaya çıkartmıştır. İkinci kasetinin ismi Sensiz İki Gün oldu. Bu albüm sanatçının en iyi albümlerinden biri olarak raflarda yerini aldı. Büyük bir hayran kitlesine kısa süre içerisinde sahip oldu ve konserleri hınca hınç doldu.
Bu albümü sonrası Gözün Sevem isimli albümünü piyasaya sunmuştur. Albümler her şey istediği gibi olmasına rağmen hayranlarının her zaman dostluk kardeşlik içinde olmasını temenni etmiştir.