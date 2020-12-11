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Haber Giriş: 11 Aralık 2020 - 07:00 | 

Hakan Taşıyan'a organ nakli yapılacak...Kardeşten böbrek oğlundan ciğer

ARABESK müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.

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Bir süre önce sağlık sorunları yaşadığı haberleriyle gündeme gelen Taşıyan için Sağlık Bakanlığı devreye girmiş ve sanatçının tüm tetkiklerinin Ankara Şehir Hastanesi’nde yapılması sağlanmıştı.

2ORGAN NAKLİ KESİNLEŞTİ
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ORGAN NAKLİ KESİNLEŞTİ

1 ayı aşkın süre hastanede yatan Hakan Taşıyan, nakil kararını sosyal medyada sevenlerine şu mesajla duyurdu: “Hafta başında doktorlarımızın yaptığı kurul toplantısı neticesinde, karaciğer ve böbrek nakli kararı kesinleşmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yetkilileri, doktorlarımız ve hastane çalışanlarımız durumumu yakinen takip etmekte ve ilgilenmektedir.”

3NAKİL İÇİN TARİH BEKLENİYOR
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NAKİL İÇİN TARİH BEKLENİYOR

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren Hakan Taşıyan’a kız kardeşinden böbrek ve oğlundan karaciğer nakli yapılacağı öğrenildi.

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Sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi veren arkadaşı Hakan Yılmaz, ameliyat tarihinin henüz belli olmadığını söyledi: “Kan ihtiyacı vardı, bulundu. Şimdi doktorların ameliyat için tarih vermesini bekliyoruz. Hem karaciğer hem de böbrek nakli olacak. bir dizi tetkik yapılıyor, durumu şu anda stabil.”

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