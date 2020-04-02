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Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 14:13, /

Hakan Hatipoğlu karantina sonrası ailesine kavuştu

20 gün önce Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu, corona virüs nedeniyle kendini karantinaya almıştı. Hatipoğlu, karantina sürecini doldurduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Survivor çekimleri için bir dönem Domik'te bulunan Hakan Hatipoğlu, herhangi bir rahatsızlığı olamamasına rağmen kendini ev karantinasına almıştı.

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Eşi ve kızı Lila'yı tehlikeye atmak istemeyen Hatipoğlu, bir süredir izole bir hayat yaşıyordu. Ailesinden ayrı kaldığı için zor günler yaşayan ünlü isim, karantina süresini doldurdu.

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Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hatipoğlu, Karantina bitti. Aileme kavuştum çok mutluyum. Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın.

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Benimki yurtdışından, riski az bir ülkeden geldiğim için ev karantinasıydı. Her gün Aile Sağlık Merkezi sağ olsun arayıp sordu kontrol etti. Bomba gibi bitirdik bu süreci. Hastalara şifa dilerim

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Karantina bitti, aileme kavuştum

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