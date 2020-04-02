Haber Giriş: 02 Nisan 2020 - 14:13,
Hakan Hatipoğlu karantina sonrası ailesine kavuştu
20 gün önce Dominik'ten dönen Hakan Hatipoğlu, corona virüs nedeniyle kendini karantinaya almıştı. Hatipoğlu, karantina sürecini doldurduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Survivor çekimleri için bir dönem Domik'te bulunan Hakan Hatipoğlu, herhangi bir rahatsızlığı olamamasına rağmen kendini ev karantinasına almıştı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Hatipoğlu, Karantina bitti. Aileme kavuştum çok mutluyum. Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın.
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