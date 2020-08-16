Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu tatilde

İtalya’nın Milan takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile bebek bekledikleri günlerde ayrılık kararı almıştı.
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Neyse ki kara bulutlar çabuk dağıldı, çift evliliklerine bir şans daha tanımaya karar verdi. Geçen yıl kızları Liya’nın doğumuyla büyük sevinç yaşayan Çalhanoğlu çifti, şimdilerde ikinci baharı yaşıyor.
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TATİL ZAMANI
Tatil için bebekleriyle beraber Türkiye’ye gelen Sinem ve Hakan Çalhanoğlu, Çeşme’de tekne kiraladı.
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Başarılı futbolcunun Almanya’dan tanıdığı meslektaşı Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin de tekneye misafir oldu. Hakan Çalhanoğlu önceki gün teknede kucağında kızıyla görüntülendi.
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Sinem Çalhanoğlu, Mücella Öztekin’le tavla oynarken, eşi Hakan Çalhanoğlu da Liya’yı oyaladı.