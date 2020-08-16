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Haber Giriş: 16 Ağustos 2020 - 07:00,

Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu tatilde

Boşanmanın eşiğinden dönen futbolcu Hakan Çalhanoğlu ve eşi Sinem Çalhanoğlu, sıkıntılı günleri geride bıraktı. Çift şimdilerde Bodrum’da minik bebekleriyle tatilin tadını çıkarıyor.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1BİR ŞANS DAHA
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BİR ŞANS DAHA

İtalya’nın Milan takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, eşi Sinem Çalhanoğlu ile bebek bekledikleri günlerde ayrılık kararı almıştı.

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Neyse ki kara bulutlar çabuk dağıldı, çift evliliklerine bir şans daha tanımaya karar verdi. Geçen yıl kızları Liya’nın doğumuyla büyük sevinç yaşayan Çalhanoğlu çifti, şimdilerde ikinci baharı yaşıyor.

3TATİL ZAMANI
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TATİL ZAMANI

Tatil için bebekleriyle beraber Türkiye’ye gelen Sinem ve Hakan Çalhanoğlu, Çeşme’de tekne kiraladı.

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Başarılı futbolcunun Almanya’dan tanıdığı meslektaşı Yasin Öztekin ve eşi Mücella Öztekin de tekneye misafir oldu. Hakan Çalhanoğlu önceki gün teknede kucağında kızıyla görüntülendi.

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Sinem Çalhanoğlu, Mücella Öztekin’le tavla oynarken, eşi Hakan Çalhanoğlu da Liya’yı oyaladı.

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Yasin Öztekin, zodyak bot kullanırken objektife yansıdı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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