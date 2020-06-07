Hakan Aysev'in 6'ncı evliliği de bitiyor

Daha önce 5 kez evlenip ayrılan Hakan Aysev, ilk evliliğini 1988 yılında yaptı. 2000 yılında ikinci kez nikâh masasına oturan Hakan Aysev, yine mutluluğu bulamadı.Üçüncü eşi Pelin Doğan ile 9 Mart 2008'de evlenen Hakan Aysev, 6 Haziran 2008'de boşandı.Hakan Aysev 4. evliliğini mimar Esen Öncan ile yaptı. Esen Can adında bir de kızları olan ikili 23 Ocak 2013'te resmi olarak yollarını ayırdı.