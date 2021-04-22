Hakan Altun'a ne oldu, hastalığı ne? Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler
Hakan Altun hastanelik oldu. Şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Hakan Altun 2007 yılında beyin ameliyatı olmuştu. Peki, Hakan Altun'a ne oldu, hastalığı ne? Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler
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“Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi rahatsızlanan sanatçı Hakan Altun, ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede Hakan Altun’un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.
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HAKAN ALTUN'UN SON DURUMU
2007’de beyin tümörü ameliyatı olan Altun’un tedavisi, doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu kontrolünde sürüyor. Sanatçının rahatsızlığının nedeni tetkiklerin sonucunda ortaya çıkacak.
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HASTALIĞI NE?
Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.