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Haber Giriş: 22 Nisan 2021 - 16:22 | 

Hakan Altun'a ne oldu, hastalığı ne? Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler

Hakan Altun hastanelik oldu. Şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Hakan Altun 2007 yılında beyin ameliyatı olmuştu. Peki, Hakan Altun'a ne oldu, hastalığı ne? Hakan Altun'un sağlık durumuyla ilgili son gelişmeler

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“Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi rahatsızlanan sanatçı Hakan Altun, ekip arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı. Kendini iyi hissetmediğini söyleyerek, sırt ağrısı şikâyetiyle gittiği hastanede Hakan Altun’un beyin kanaması riski nedeniyle 5 gün yoğun bakımda tutulacağı öğrenildi.

2HAKAN ALTUNUN SON DURUMU

HAKAN ALTUN'UN SON DURUMU

2007’de beyin tümörü ameliyatı olan Altun’un tedavisi, doktoru Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu kontrolünde sürüyor. Sanatçının rahatsızlığının nedeni tetkiklerin sonucunda ortaya çıkacak.

3HASTALIĞI NE

HASTALIĞI NE?

Sanatçı Hakan Altun, özel hastanede 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Ameliyatını yapan doktor " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.

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