Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? Şarkılar Bizi Söyler'de neden yok? İşte Hakan Altun'un son durumu
Hakan Altun'un sağlık durumu, ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Kanal D’de yayınlanan “Şarkılar Bizi Söyler” programının çekimleri öncesi fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde taburcu oldu. Bu akşam ekranlarını açan izleyiciler programda Hakan Altun'u göremeyince sağlık durumuna odaklandı. Ünlü isim sosyal medya hesabından hayranlarına mesaj gönderdi. Peki, Hakan Altun'un sağlık durumu nasıl? İşte, Hakan Altun'un son durumu ile ilgili bilgiler.
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Hakan Altun'un durumu, pazartesi akşamı yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler'in yeni bölümünde yer almaması nedeni ile izleyenleri meraklandırdı. Programında sunucular arasında yer alan ünlü şarkıcı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Altun sağlık durumu nedeni ile programa kısa bir ara verdi.
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HAKAN ALTUN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sosyal medya hesabından zafer işareti yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Hakan Altun altına bu notu düştü:
Herkese merhabalar ♥️♥️♥️
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21 Nisan Çarşamba akşamı beyin damarlarımdan birinde oluşan tıkanıklık sebebiyle kaldırıldığım hastaneden şükürler olsun ki sağlıkla taburcu oldum. Bu süreçte bizi merak edip arayan tüm dostlarıma, arkadaşlarıma, sevenlerimize ve dualarını esirgemeyen Türk halkına teşekkürlerimi sunarım. Hastalığım sürecinde benimle yakından ilgilenen sağlık çalışanları ve personeline ilgileri, güler yüzleri ve enerjilerine sonsuz teşekkürler ederim. Allah sağlık çalışanlarını hiçbir zaman başımızdan eksik etmesin inşallah.
Uzun bir süre daha dinlenmem gerekecek. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevgi ve saygıyla kucaklıyorum hepinizi✌🏻✌🏻
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HAKAN ALTUN PROGRAMA NE ZAMAN DÖNECEK?
Ünlü şarkıcının Şarkılar Bizi Söyler programına ne zaman döneceği henüz belli olmadı. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde açıklama yapılması bekleniyor.