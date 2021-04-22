Hakan Altun'un hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Hakan Altun'un sağlığı ile ilgili açıklama
Hakan Altun'un sağlık durumu hastaneye kaldırılmasının ardından gündeme geldi. 2007'de beyin ameliyatı olan ünlü şarkıcı Hakan Altun'un program çekimi öncesinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Altun’un kuliste “Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum” dediği ilk gelen bilgiler arasında yer aldı. Kanal D ekranlarında Sibel Can ile "Şarkılar Bizi Söyler" programını sunan Altun'un hastalığı da, yeniden merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının sağlık durumu hakkında açıklama geldi. İşte, Hakan Altun'un sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Hakan Altun'un hastalığı, hastaneye kaldırılmasının ardından merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı açıklandı. Açıklamada tedbir amaçlı Altun'un hastanede tutulacağı bildirildi.
2007 yılında Hakan Altun beyin ameliyatı olmuştu. Öte yandan, Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.
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HAKAN ALTUN'UN SON DURUMU
Hakan Altun'un resmi Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşılan bilgiler şöyle:
"21 Nisan Çarşamba akşamı kendini iyi hissetmediği için hastaneye kaldırılan Hakan Altun'un tetkikleri yapılmıştır.
Bu tetkikler sonucunda beyin damarlarından birinde dolaşım bozukluğu saptanmış ancak erken müdahaleyle ciddi bir sorun yaşanmamıştır.
Tedbir amaçlı birkaç gün daha hastanede normal odada tedavisi sürecektir.
Durumunun seyrine göre önümüzdeki hafta içinde taburcu edilebileceği öngörülmektedir."
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HAKAN ALTUN'UN HASTALIĞI NE?
Sanatçı Hakan Altun, Özel Amerikan Hastanesi’nde 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.
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HAKAN ALTUN KİMDİR?
1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Altun aslen Siirtlidir. "Arap Hasan" lakaplı futbolcu Hasan Altun'un oğlu olan Hakan Altun'un bir de kız kardeşi vardır. lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda yapan Hakan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.
1994 yılında, Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda çalışan Hakan Altun 1997'de görevini bırakarak vatani görevini yapmak için askere gitti. Askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfeden Hakan Altun, 1998 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Sevilen sanatçı ilk albümündeki "Hani Bekleyecektin" adlı şarkısı ile o dönem büyük bir çıkış yakalamıştır.
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2000 yılında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir.
Birçok usta sanatçı ile birlikte çalışan ve bestelere imza atan Hakan Altun ud, cümbüş, gitar ve klavye çalmaktadır. Çok iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Hakan Altun müzikal çalışmalarına devam etmektedir.