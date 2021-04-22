Hakan Altun'un hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? Hakan Altun'un sağlığı ile ilgili açıklama

2000 yılında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir.



Birçok usta sanatçı ile birlikte çalışan ve bestelere imza atan Hakan Altun ud, cümbüş, gitar ve klavye çalmaktadır. Çok iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Hakan Altun müzikal çalışmalarına devam etmektedir.