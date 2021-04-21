Hakan Altun'un hastalığı nedir, sağlık durumu nasıl? 2007 yılında beyin ameliyatı olmuştu
Hakan Altun'un sağlık durumu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmasının ardından gündeme geldi. 2007'de beyin ameliyatı olan ünlü şarkıcı Hakan Altun'un program çekimi öncesinde hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Altun’un kuliste “Sırtım ağrıyor, doktora gitmek istiyorum” dediği ilk gelen bilgiler arasında yer aldı. Kanal D ekranlarında Sibel Can ile "Şarkılar Bizi Söyler" programını sunan Altun'un hastalığı da, yeniden merak konusu oldu. İşte, Hakan Altun'un sağlık durumu ve hastalığı hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Hakan Altun'un hastalığı, hastaneye kaldırılmasının ardından merak konusu oldu. Ünlü şarkıcı Hakan Altun, televizyon programının çekimleri öncesi rahatsızlanarak, ekip arkadaşları tarafından hastaneye götürüldü. Hakan Altun'un tedbir amaçlı 5 gün yoğun bakımda tutulacağı açıklandı. Ünlü şarkıcının sağlık durumu ile ilgili doktorundan ya da hastaneden henüz bir açıklama yapılmadı.
2007 yılında Hakan Altun beyin ameliyatı olmuştu. Öte yandan, Altun'un 2007'de beyin ameliyatını gerçekleştiren doktorunun kontrolünde olduğu ifade edildi.
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2007 YILINDA AMELİYAT OLMUŞTU
Sanatçı Hakan Altun, Özel Amerikan Hastanesi’nde 2.5 saat süren operasyonla 2007 yılında ameliyat olmuştu. Altun’un beyninin sağ tarafında bulunan mandalina büyüklüğündeki iyi huylu olduğu tahmin edilen tümörün alındığı açıklanmıştı. Prof. Dr. Ali Çetin Sarıoğlu " Beyin zarında gelişen bir tümör 8-9 yıllık olduğunu tahmin ediyorum. Genelde bu tip tümörler iyi huylu çıkıyor çok başarılı bir ameliyat geçirdik. Gerçi tümor patolojiden sonra net bir cevaba ulaşırız ama mandalina büyüklüğündeki urun iyi huylu olduğuna inanıyorum" açıklamasında bulunmuştu.
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HAKAN ALTUN KİMDİR?
1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Hakan Altun aslen Siirtlidir. "Arap Hasan" lakaplı futbolcu Hasan Altun'un oğlu olan Hakan Altun'un bir de kız kardeşi vardır. lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda yapan Hakan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.
1994 yılında, Edirne Türk Devlet Müziği topluluğunda çalışan Hakan Altun 1997'de görevini bırakarak vatani görevini yapmak için askere gitti. Askerliğini yaptığı Ankara'da besteci yönünü keşfeden Hakan Altun, 1998 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. Sevilen sanatçı ilk albümündeki "Hani Bekleyecektin" adlı şarkısı ile o dönem büyük bir çıkış yakalamıştır.
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2000 yılında "Ağlamak Yok Yüreğim" adlı ikinci albümünü çıkaran Altun'un, ikinci albümünün çıkış parçası "Ağlamak Yok Yüreğim"dir. Bu albümde yer alan "Her Sevda Bir Ölümmüş" adlı şarkısına Şebnem Schaefer ile çektiği video klibi ile ses getirmiştir.
Birçok usta sanatçı ile birlikte çalışan ve bestelere imza atan Hakan Altun ud, cümbüş, gitar ve klavye çalmaktadır. Çok iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğu bilinen Hakan Altun müzikal çalışmalarına devam etmektedir.