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Televizyon
Haber Giriş: 27 Kasım 2021 - 17:18 | 

Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler’de neden yok, ayrıldı mı? Hakan Altun'dan paylaşım geldi

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Söyler'in yeni bölüm tanıtımı ardından gözler Hakan Altun'a çevrildi. 27 Kasım tarihili Şarkılar Bizi Söyler'in 26. bölümünde Hakan Altun yer almayacak. Peki, Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler’de neden yok, ayrıldı mı?

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Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölüm fragmanında Hakan Altun'un eksikliği dikkat çekti. Programın bu haftaki konuğu Volkan Konak'ta bu eksikliğe "Bugün ne oldu, ben Hakan'ın ayağını mı kaydırdım?" sözleriyle dikkat çekti.
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Konuya dair bir açıklamada bulunmayan Hakan Altun, yeni bölüm tanıtımını Instagram hikayeler bölümünden paylaştı. Tanıtımda usta sanatçının durumuna iş arkadaşı Hüsnü Şenlendirici "grip oldu adam." sözleriyle açıklık getirdi.
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Sağlık sorunu nedeniyle programa ara veren Hakan Altun'un 27. bölümde ekranlara dönmesi bekleniyor.
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