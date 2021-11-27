Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler’de neden yok, ayrıldı mı? Hakan Altun'dan paylaşım geldi
Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Söyler'in yeni bölüm tanıtımı ardından gözler Hakan Altun'a çevrildi. 27 Kasım tarihili Şarkılar Bizi Söyler'in 26. bölümünde Hakan Altun yer almayacak. Peki, Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler’de neden yok, ayrıldı mı?
Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölüm fragmanında Hakan Altun'un eksikliği dikkat çekti. Programın bu haftaki konuğu Volkan Konak'ta bu eksikliğe "Bugün ne oldu, ben Hakan'ın ayağını mı kaydırdım?" sözleriyle dikkat çekti.