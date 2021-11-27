Hakan Altun Şarkılar Bizi Söyler’de neden yok, ayrıldı mı? Hakan Altun'dan paylaşım geldi

Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölüm fragmanında Hakan Altun'un eksikliği dikkat çekti. Programın bu haftaki konuğu Volkan Konak'ta bu eksikliğe "Bugün ne oldu, ben Hakan'ın ayağını mı kaydırdım?" sözleriyle dikkat çekti.