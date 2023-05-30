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Hak sahipliği başvurusu başladı mı, nasıl yapılıyor?

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#Hak Sahipliği#Hak Sahipliği Başvurusu#Hak Sahipliği Başvuru Detayı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2023 12:21

Hak sahipliği başvurusu için detaylar merak konusu oldu. AFAD deprem konutları hak sahipliği başvuru bilgileri, afet bölgesindeki vatandaşları tarafından araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl içerisinde yapılacağını açıklamıştı. Depremzedeler için yapılan konutlarda çalışmalar devam ederken, gözler deprem konutları başvuru şartları ve başvuruların nasıl yapılacağına çevrildi. Kahramanmaraş'ta halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD deprem konutu başvuru ekranı e-Devlet üzerinden müracaatların yapılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem konutu teslim tarihini de duyurdu. Peki, AFAD deprem konutları başvurusu nasıl yapılır? Deprem konutları kimlere verilecek? İşte, deprem konutu başvuru ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/4Hak sahipliği başvurusu başladı mı, nasıl yapılıyor

Deprem konutları başvurusu nasıl yapılır? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören Gaziantep, Adana, Adıyaman, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır için deprem konutlarının yapımı sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının ne zaman teslim edileceği ve başvuruların nasıl yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki Ekim-Kasım aylarında konutların teslim edileceğini söyledi. Peki, deprem konutları başvuru şartları neler? İşte, o konu hakkında bilgiler.

2/4HAK SAHİPLİĞİ NEDİR

HAK SAHİPLİĞİ NEDİR?

7269 sayılı afet kanunu çerçevesinde;

 

  • Hak sahibi olmak kaydıyla Konut, İşyeri, Ahırları Yıkık, Acil Yıktırılacak veya Ağır Hasarlı tespit edilen afetzedeler İçin AFAD tarafından Konut, İşyeri, Ahır yaptırılabilecek.
  • Hak sahibi olmak kaydıyla, Konut, Ahır veya işyerleri Orta Hasarlı tespit edilen afetzedeler için AFAD tarafından Güçlendirme Kredisi verilecek.
  • Hak sahibi olabilmek için AFAD İl Müdürlüğü tarafından belirlenen ve ilan olunan tarihler arasında mutlaka başvuru yapmak gerekiyor.
  • Hak sahipliği başvuru süresi 60 GÜN olduğunu lütfen unutmayın. Aksi halde talep hakkınız kalmayacaktır.
  • Hak sahipliği başvuruları, E-Devlet üzerinden ya da AFAD İl Müdürlüğü tarafından belirlenen Merkezlerde ve Kaymakamlıklarda yapılabilecek.
  • Afet Konutları AFAD adına TOKİ tarafından inşa edilecek.
  • Afet konutlarının, işyerlerinin kat sayısı, metrekaresi, oda sayısı gibi detaylar projelendirme aşamasında netleşecek.
  • Afet konutu, işyeri, ahır, İnşaat maliyeti üzerinden altyapı maliyeti düşülerek belirlenen bedel üzerinden borçlandırma yapılarak afetzedelere teslim edilecek.
  • Konut ve Ahır yardımları için yapılacak borçlandırmalar faizsiz olacak.
  • Konut, Ahır ve Samanlık yardımları için yapılacak borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 18 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilecek.
  • İşyeri yardımları için yapılacak borçlandırmalar yıllık yüzde 4 faize tabii tutulacak. İşyeri yardımları için yapılacak borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 8 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilecek.
  • Konut, İşyeri, Ahır borçlandırma bedelleri geri ödemeleri inşaatların bitirilip hak sahiplerine tarihinden itibaren 2 yıl sonra başlayacak.
  • Orta hasarlı konut, ahır ve işyerleri için AFAD tarafından her yıl güncellenen kredi miktarı üzerinden borçlandırma yapılarak afetzedelere güçlendirme kredisi verilecek. Güçlendirme kredisi miktarı bir binada yer alan her bir konut, her bir işyeri veya her bir ahır için verilecek. Orta Hasarlı Konut ve ahır güçlendirme yardımları için yapılacak borçlandırmalar faizsiz olacak. Orta Hasarlı konut, ahır güçlendirme yardımları için yapılacak borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 8 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilecek. Orta Hasarlı işyeri güçlendirme yardımları için yapılacak borçlandırmalar yıllık yüzde 4 faize tabii tutulacak. Orta Hasarlı İşyeri güçlendirme yardımları için yapılacak borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl ödemesiz, sonraki 3 yılda eşit taksitler halinde tahsil edilecek. Orta hasarlı konut, işyeri ve ahır için verilen güçlendirme kredisi geri ödemeleri son kredi diliminin hak sahibine ödendiği tarihten itibaren 2 yıl sonra başlayacak. 1 Yıl içerisinde güçlendirmesi yapılmayan binalar yıkılacak ve afetzedelerin hak sahiplikleri sona erecek.
  • Vadesinde ödenmeyen taksitlere dair borçlar, gecikilen her gün için yıllık yüzde 5 gecikme faizi ile tahsil olunacak. Vadesinden önce iki yıllık taksitten az olmamak kaydı ile mevcut borcu defaten ödeyen hak sahibinin borcu yüzde 20 indirime tâbi tutulabilecek.
  • Borçlandırmanın ilanı tarihinden itibaren kabul edilebilir mazereti dışında, 2 ay içerisinde borçlanmalarını yapmayanların hak sahipliği kanunen kendiliğinden sona erecek.
  • Borçlanmasını yapmış olmasına rağmen konut, işyeri ve ahırını mahallinde yaptırılacak duyurudan itibaren 45 gün içinde teslim almayanların hak sahipliği kanunen kendiliğinden sona erecek.
  • Afetzedelerin hak sahipliği başvurusunda bulunabilmesi için binaların ağır ya da orta hasarlı olması zorunda olmayacak.

3/4DEPREM KONUTLARI HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DEPREM KONUTLARI HAK SAHİPLİĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacaklarını da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvuru süreci hakkında, "Köyevlerinin teslimlerini etap etap yapacağız. AFAD'ın hak sahipliği başvurularını E-Devlet üzerinden de yapılacağı müjdesini sizlerle paylaşıyorum. " ifadelerini kullandı.

 

4/4DEPREM KONUTLARI İLLERİ VE KONUT SAYISI

DEPREM KONUTLARI İLLERİ VE KONUT SAYISI

Adana'da 2 bin 500,

Adıyaman'da 25 bin 882,

Diyarbakır'da 6 bin,

Gaziantep'te 18 bin 544,

Hatay'da 40 bin 426,

Kahramanmaraş'ta 45 bin 67,

Kilis'te 250,

Malatya'da 44 bin 770,

Osmaniye'de 9 bin 550,

Şanlıurfa'da 3 bin,

Elazığ'da 3 bin 750 konut inşa edilecek.

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